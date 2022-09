Meteorólogo es despedido por video sexual gay

Entornointeligente.com /

«En este sitio, representé mis comportamientos compulsivos», dijo en un comunicado

La filtración de un video erótico en un sitio web para adultos provocó su despido. Se trata de Erick Adame, un meteorólogo estadounidense, conocido por el noticiero matutino en «Spectrum News NY1», en Nueva York.

El propio comunicador del tiempo compartió a través de su red de Instagram lo sucedido. Dijo que en el sitio web para adultos representó sus comportamientos compulsivos.

«Aprovecho esta oportunidad para compartir mi verdad en lugar de dejar que otros controlen la narrativa de mi vida», dice su escrito colgado en la red social.

Aquí te dejamos su explicación: Recientemente me despidieron de mi trabajo como meteorólogo en Spectrum News NY1 en Nueva York. Aprovecho esta oportunidad para compartir mi verdad en lugar de dejar que otros controlen la narrativa de mi vida.

Mi psicólogo llama a mis acciones «comportamiento compulsivo», otros las llamarían imprudentes, estúpidas o descaradas. No estoy en posición de discutir con ninguna de estas descripciones.

A pesar de ser una figura pública y estar en televisión en el mercado más grande del país frente a millones de personas cinco días a la semana durante más de una década y media, aparecí en secreto en un sitio web de cámaras web para adultos. En este sitio, representé mis comportamientos compulsivos, mientras estaba en casa, actuando frente a la cámara para otros hombres. Fue 100% consensuado por ambas partes. No me pagaron por esto, y fue absurdo de mi parte pensar que podía mantener esto en privado.

No obstante, mi empleador se enteró y me suspendieron y luego me despidieron.

