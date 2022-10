Metaleros: vean cuál banda tocará en Costa Rica

Entornointeligente.com /

La famosa banda Obituary tocará este martes en Costa Rica. Se trata de una de las bandas más famosas de death metal estadounidense, formada en 1984 bajo el nombre Executioner en Tampa, Florida, por los hermanos John y Donald Tardy, cuando tenían 17 y 15 años de edad, respectivamente. La cita será en un conocido salón de eventos de Curridabat a las 8 p.m. y sin duda darán un gran show para los amantes del rock metálico. En 1997, la banda decidió tomarse un descanso, aunque en 2003 hizo oficial su regreso. Entre sus grandes éxitos aparecen «Chopped in half», «Redneck stomp», «Visions in my head», «Ten thousand ways to die», entre otras.

Lunes 03 Octubre, 2022

