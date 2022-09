Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Ataque na Argentina Bilionários do Brasil Gasolina mais barata Metal Allegiance mantém público aquecido com sequência thrash metal no Palco Sunset Competência musical foi garantida por uma formação veterana com músicos como Mike Portnoy ,ex- Dream Theater, última banda a se apresentar no Palco Mundo nesta noite. Por Carlos Brito, g1

02/09/2022 18h15 Atualizado 02/09/2022

Metal Allegiance traz o Thrash Metal clássico para o Rock in Rio 2022

Banda de formação quase indefinida, o Metal Allegiance desempenhou a função de manter o público do Palco Sunset aquecido após o início dos trabalhos cumprido a contento pelo Black Pantera.

Para isso, optou pela segurança: uma sequência de thrash metal disparada em sequência para uma plateia que, é claro, já esperava por isso.

1 de 2 Metal Allegiance faz show no Palco Sunset no dia do metal — Foto: Reprodução Metal Allegiance faz show no Palco Sunset no dia do metal — Foto: Reprodução

Logo de cara, a banda entregou «The accuser» e «Bound by silence» – o público entendeu o recado: thrash de San Francisco.

Para reforçar essa orientação musical, entra no palco Chuck Billy, vocalista do Testament, uma das bandas seminais do estilo fundado e desenvolvido na Bay Area.

As conversas com a plateia são rápidas e a comunicação se dá principalmente por meio da música. Seguem «Can’t kill the devil», «Gift of pain» e «Dying song».

2 de 2 Metal Allegiance se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2022 — Foto: G1/Carlos Brito Metal Allegiance se apresenta no Palco Sunset do Rock in Rio 2022 — Foto: G1/Carlos Brito

A competência musical foi garantida por Mike Portnoy (ex- Dream Theater, última banda a se apresentar no Palco Mundo nesta noite).

Além dele, o show contou ainda com o talento de Alex Skolnick – também membro fundador do Testament -, Mark Menghi – Machine Head e Phil Demmel – Machine Head – e John Bush – Armored Saint.

O repertório seguiu sobretudo com canções do segundo álbum do supergrupo: «Volume II: power drunk majesty».

Uma versão estendida e ainda mais pesada de «Pledge of allegiance» encerrou a apresentação de pouco menos de uma hora.

Anterior Webstories Próximo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com