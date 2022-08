Meta anuncia la primera oferta de bonos de su historia

Entornointeligente.com /

La empresa Meta, matriz de Facebook, dijo hoy jueves que haría su primera oferta de bonos, en momentos en que la empresa de redes sociales realiza inversiones masivas para financiar sus proyectos de realidad virtual.

Meta no reveló el tamaño de la oferta, pero dijo que utilizaría los ingresos para gastos de capital, recompra de acciones, adquisiciones o inversiones. La empresa recibió una calificación «A1» de Moody’s, una calificación «AA-» y una perspectiva «estable» de S&P. Meta está vendiendo cuatro tramos de bonos con vencimientos que van de cinco a 40 años .

Entre las grandes empresas tecnológicas, Meta es la única que no tiene deuda en sus balances. Acudir al mercado ahora le daría más margen financiero mientras trata de financiar algunas transformaciones, incluida una apuesta por la tecnología de realidad aumentada y virtual, dijeron los inversores que escucharon su presentación para la oferta de bonos el martes.

Escenario actual También podría ser una rara oportunidad de hacerlo relativamente barato en el actual entorno de mercado. Los bonos corporativos se han recuperado en el último mes tras una caída a principios de año, mientras los inversores esperaban que la lucha de la Reserva Federal de Estados Unidos contra la inflación mediante alzas de tasas empiece a tener impacto.

Esta semana los mercados de bonos primarios con grado de inversión de Estados Unidos han repuntado, con empresas que han captado más de US$ 38 mil millones de dólares, lo que la convierte en la octava semana más activa del año, según datos de Informa Global Markets.

Otros gigantes tecnológicos como Apple e Intel Corp también emitieron bonos a principios de esta semana, recaudando US$ 5.500 millones y US$ 6 mil millones, respectivamente. La emisión de bonos de Meta se da después de que la empresa emitiera una previsión sombría y registrara la primera caída trimestral de sus ingresos.

En el segundo trimestre, finalizado el 30 de junio, Meta tuvo US$ 4.450 millones de flujo de caja libre, frente a los US$ 8.510 millones de hace un año y los US$ 8.530 millones del trimestre anterior.

