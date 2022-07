Messi ya marca con el PSG

Entornointeligente.com /

21 Jul, 2022 | Barcelona. No pueden extraerse muchas conclusiones de un amistoso, pero una de ellas es que a Messi no se le ha olvidado marcar. El futbolista argentino estrenó su cuenta particular en esta pretemporada en un triunfo del PSG sin muchos adornos frente al Kawasaki japonés (1-2).

Tras un primer intento malogrado por un zaguero bajo palos, Leo se resarció con un remate cruzado con la diestra tras una asistencia de Achraf, precedida de un gran pase de Mbappé, reseña Mundo Deportivo.

Aunque no sirva para mucho, Christophe Galtier jugó con el sistema 3-4-1-2 del que habló en su presentación. Tres centrales, con Sergio Ramos asentado como titular, y con Vitinha como arquitecto en el medio del campo ante la ausencia de Verratti. El portugués, un talento innegable, conectó a menudo con Messi pero cometió algunas pérdidas propias de quien aún tiene que ganar seguridad tras cambiar este verano el Oporto por el PSG.

Mbappé y Neymar se asomaron a puerta sin suerte. Ambos se quedaron en el vestuario en el tiempo de descanso, mientras que Messi aguantó hasta la hora de juego para coordinar el ataque de una magnífica jugada que terminó con el 0-2 de Kalimuendo, uno de los jóvenes por quien el club sabe que puede hacer negocio si llega una oferta interesante. Si no, el francés tiene opciones de hacerse un hueco en el vestuario parisino.

