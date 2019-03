Messi: “Mi hijo me preguntó: ‘¿Por qué te matan en Argentina?'”

Entornointeligente.com / Messi, en el amistoso que perdió Argentina en el Wanda ante Venezuela. / AFP / BENJAMIN CREMEL “Mi hijo me preguntó ‘¿por qué te matan en Argentina?’”. Así de contundente se ha mostrado Leo Messi , la estrella del Barcelona, en una entrevista radiofónica a FM 94.7 de su país. “Nuestra generación de jugadores fue maltratada. No somos de vender humo nosotros. Somos profesionales y la queremos a la selección”, ha comentado el delantero azulgrana, quien no quiere abandonar a la albiceleste. “Yo quiero ganar algo con la selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no volviera. Familia, amigos… Mi hijo me preguntó ‘¿por qué te matan en Argentina?’”, ha precisado Messi, cansado, eso sí, de que se digan cosas de él que “son mentira”. ) “Ni yo soy un hijo de puta ni mi viejo maneja la AFA” (Messi) “Ni yo soy un hijo de puta ni mi viejo maneja la AFA”, ha dicho después Messi . “Se dijeron muchas mentiras, muchos inventos. Es algo que se hizo costumbre. Me da bronca porque la gente cree lo que se dice, por eso creo que la gente me tenía que escuchar a mí. No me gusta que se mienta”, ha reiterado la estrella. “Esta generación fue maltratada 10 años. Vivimos cosas anormales, que se digan tantas barbaridades, tantas mentiras. Siempre tuvimos quilombos con el periodismo, por eso en un momento nos corrimos..”, ha reconocido el jugador del Barcelona. “Mi hijo de 6 años que ya entiende me pregunta: ¿por qué te matan en Argentina? ¿Por qué no te quieren en la Selección? ¿Por qué no te quieren ahí?”, ha dicho Messi. “Esta generación fue maltratada 10 años, vivimos cosas anormales, que se digan tantas barbaridades, tantas mentiras” (Messi) Cada vez que le pregunta Thiago, su hijo, él tiene la misma respuesta. “Yo le digo que bueno, que no son todos, que hay mucha gente que me quiere… Es difícil. Da bronca que le mientan a la gente, que inventen con tanta tranquilidad, que tiren una bomba y listo, que explote” Preocupado por la pubalgia “Darme cuando no estoy. La realidad es que vengo con una pubalgia antes del parón de diciembre y me vengo entrenando poco, no jugando todos los partidos”, ha explicado la estrella del Barcelona, admitiendo, que debe “cuidarse” para que no sean más graves esas molestias musculares. “La pubalgia no se saca de un día para otro”. “Juego para mí, mi familia, mis compañeros y el que disfruta lo que hago. El que no me quiere me va a tener que seguir aguantando un poquito más”, ha dicho después indicando que su deseencuentro con la selección es algo que no le deja vivir tranquilo. “Dios sabe por qué hace las cosas. Tal vez llegará en algún momento la gloria” Temas: Selección de Argentina de fútbol Messi LINK ORIGINAL: El Periodico

Entornointeligente.com