Messi le da la victoria al Barcelona en el debut del técnico Quique Setién

Lionel Messi celebra con Ansu Fati tras anotar el primer gol del partido entre el Barcelona y el Granada de la liga española en el Camp Nou. (AP) Barcelona — Lionel Messi se cercioró de que la era de Quique Setién como técnico del Barcelona tuviera un comienzo positivo, al conseguir el domingo el tanto que significó la angustiosa victoria por 1-0 sobre el Granada en La Liga española, liderada por el conjunto catalán por diferencia de goles.

El astro argentino mandó a las redes un disparo de derecha, después de recibir un soberbio pase dentro del área por parte del chileno Arturo Vidal a los 76 minutos.

— LaLiga (@LaLigaEN) January 19, 2020 El Barça se sostuvo en la cima con 43 puntos, misma cantidad que el Real Madrid, pero con mejor diferencia de goles, tras la conclusión de la 20ma jornada.

“Hemos sido un equipo muy sólido que nos han creado muy poco, que hemos tenido el control del balón… Ha habido momentos que ellos han estado atrás y nos ha costado, pero en general el equipo ha hecho un buen partido”, comentó el centrocampista azulgrana Sergio Busquets.

Setién firmó su acuerdo con la entidad catalana hace cinco días, como reemplazo de Ernesto Valverde, destituido tras la desazón que significó no llegar a la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí.

“No nos vamos a poner a comparar, porque al final va a parecer que vamos a estar con uno o con otro y nosotros estamos encantados con lo que ha hecho Ernesto y ahora estamos encantados con Quique”, analizó Busquets sobre el cambio en el banquillo.

La última ocasión que Setién dirigió un partido en el Camp Nou fue la campaña pasada, cuando el Betis, al que entonces entrenaba, venció 4-3 al Barça en la 12da jornada.

El claro dominio blaugrana solo pudo reflejarse en el marcador con la genialidad de Messi, quien firmó una gran jugada colectiva en la que el francés Antoine Griezmann cedió el esférico a Vidal, para que lo pisara y de espaldas se lo dejara al rosarino para marcar su 14ta diana del curso.

Granada tuvo una dura cuesta arriba al quedarse con 10 elementos desde los 69 minutos, por la expulsión de Germán Sánchez al ver su segunda tarjera amarilla.

Antes de quedarse en desventaja numérica, los visitantes tuvieron la opción más peligrosa a los 66, cuando el camerunés Yan Eteki sacó un disparo lejano que dio en el poste.

