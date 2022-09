Messi deslumbra en media hora y Argentina golea 3-0 a Jamaica en amistoso

Entornointeligente.com /

La selección de fútbol de Argentina goleó 3-0 a su similar de Jamaica con un doblete del astro Lionel Messi, en un encuentro amistoso de preparación para el Mundial de Catar-2022 jugado este martes en el Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey. Julián Álvarez, a los 12 minutos, abrió la cuenta para la selección argentina en un cotejo en el que Messi no fue titular, aunque el astro de PSG ingresó en la segunda parte y anotó un espectacular doblete (86 y 89), y con poco más de media hora le bastó para ser la gran figura de la noche. Con la victoria sobre los Reggae Boyz, Argentina extendió su invicto desde mediados de 2019 a 35 partidos (24 victorias y 11 empates), mientras que Messi se dio el gusto de llegar a 100 victorias como jugador del seleccionado celeste y blanco. Álvarez abre la cuenta No tardó mucho la selección albiceleste en imponer condiciones, a despecho de la baja temporaria de Messi, confinado a última hora a la banca de suplentes a causa de un estado gripal, y de otros cambios dispuestos por el entrenador Lionel Scaloni. La Albiceleste le llamó pronto la atención al novel equipo jamaiquino con un zurdazo cruzado del ‘Fideo’ Di María que exigió al arquero Blake, en un arranque en el que el extremo de Juventus se asociaba con Montiel por el andarivel derecho. Pero el gol llegaría pronto, y por el otro carril, cuando Tagliafico abrió juego interno para Lautaro Martínez, que enganchó dentro del área y envió un centro atrás que Julián Álvarez envió con un toque rasante a la red. Más allá de ofrecer despliegue y entusiasmo, Jamaica no podía tener mucho tiempo la pelota, y sufría con las proyecciones por los costados, y nuevamente estuvo cerca de aumentar la Argentina en otro desborde de Álvarez que tomó Lo Celso, pero su remate cruzado salió a milímetros del ángulo izquierdo. Volvió a probar Lo Celso con un zurdazo de media distancia apenas alto, y sobre la media hora Guido Rodríguez remató alto en un tiro de esquina, en otras ocasiones que tuvo la Albiceleste, contra un adversario entusiasta, pero carente de profundidad. El ‘huracán’ Messi El estadio se encendió con el ingreso de Messi por Lautaro, y pocos minutos después invadió el campo de juego un fanático que fue rápidamente desalojado, antes de que pudiera contactar al capitán argentino. Después de perder una pelota que derivó en un peligroso contraataque jamaiquino, Messi se recuperó con una buena combinación con Julián Álvarez, que terminó con un remate cerrado al primer palo, que encontró una buena respuesta del arquero para evitar el tanto del capitán. El estelar jugador del PSG calentó motores en los últimos minutos, en los que terminó de sentenciar el éxito argentino con dos tantos, el primero con un zurdazo desde la frontal, para colocar la pelota en el rincón izquierdo de Blake, y luego con un tiro libre desde la medialuna, con un toque a la escuadra derecha. Más allá de algún ligero bajón en un tramo de la segunda mitad por los numerosos cambios, Argentina no tuvo problemas para sumar otro éxito en la preparación, con algunas variantes interesantes, pero siempre afirmada en la magia de Messi, decisivo en apenas un rato, con dos goles para agigantar su cuenta como máximo artillero histórico albiceleste. El astro argentino generó tanta atracción que el encuentro debió ser interrumpido en tres ocasiones por los fanáticos que invadieron la cancha para conseguir un abrazo o una firma de Messi, casi una costumbre más en cada partido internacional que lo tiene como protagonista, y una vez más, el capitán albiceleste no defraudó y brilló.

