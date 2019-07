Messi, Cristiano y Hazard encabezan la lista al Premio The Best 2019

Entornointeligente.com /

Este miércoles se publicó la lista de los candidatos para el Premio The Best de la FIFA, edición 2019, que cuenta con 10 futbolistas en la rama masculina, y está encabezado por el argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el belga Eden Hazard.

Los otros privilegiados que fueron tomados en cuenta para la nominación a mejor jugador del año son el francés Kylian Mbappé, el holandés nuevo barcelonista Frenkie De Jong, el egipcio Mohamed Salah, ganador con el Liverpool de la Liga de Campeones, el inglés Harry Kane, Matthijs de Ligt, recién fichado por la Juventus, Sadio Mané y Virgil Van Dijkn.

Los diez tratarán de destronar a Luka Modric, mejor futbolista del año pasado y uno de los ausentes en la lista del 2019, junto a toda la plantilla del Real Madrid, a excepción de Hazard, cuyo desempeño en la última temporada con el Chelsea inglés le permite competir por este premio creado por la FIFA en el año 2016.

También se siente la falta de de Antoine Griezman, nuevo fichaje de los culés, en la lista, que se suma a los ignorados Neymar, Paul Pogba, Luis Suárez o Alisson, portero del Liverpool y campeón de la Copa América, Bernardo Silva (MVP de la Premier League).

Por su parte, Cristiano quiere llegar a la reducida lista de tres candidatos, como lo ha hecho desde el año 2016, siendo vencedor las primeras dos ediciones.

Rapine y Morgan figuran

Las actuales campeonas del mundo Megan Rapinoe y Alex Morgan, fueron nombras entre las doce candidatas al premio “The Best” en la rama femenina. Rapinoe ganó el Balón de Oro del Mundial de Francia de este año por ser la mejor jugadora del certamen, además de llevarse la Bota de Oro al ser la goleadora con seis tantos anotados.

En la lista también está incluida la delantera noruega Caroline Graham Hansen, del FC Barcelona y no fueron incluidas las últimas ganadoras del The Best: la brasileña Marta (2018), la holandesa Lieke Martens (2017), ni la estadounidense Carli Lloyd (2016), por lo cual la ganadora de este año será inédita.

El premio The Best FIFA se entregará el 23 de septiembre en el Teatro de La Scala de Milán (Italia). Esta ciudad revelará a Londres, que fue el escenario de la gala del año pasado.

El voto del aficionado vale el 25%, mismo peso que el de los grupos de capitanes, seleccionadores y periodistas. Y se podrá votar por los tres mejores por categorías desde hoy hasta el 19 de agosto, por medio de la página oficial de la FIFA, donde se pueden inscribir como miembro completamente gratis.

El resto de los nominados son los siguientes:

Mejor jugadora: Lucy Bronze Julie Ertz Caroline Hansen Ada Hegerberg Amandine Henry Sam Kerr Rose Lavelle Vivianne Miedema Alex Morgan Megan Rapinoe Wendie Renard Ellen White Mejor entrenador fútbol masculino: ·Djamel Belmadi ·Didier Deschamps ·Marcelo Gallardo ·Ricardo Gareca ·Pep Guardiola ·Jürgen Klopp ·Mauricio Pochettino ·Fernando Santos ·Eirk Ten Hag ·Tite Mejor entrenador fútbol femenino: Milena Bertolini Jill Ellis Peter Gerhardsson Futoshi Ikeda Toña Is Joe Montemurro Phil Neville Reynald Pedros Paul Riley Sarina Wiegman

Con información de AS

