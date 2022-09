Entornointeligente.com /

Mesmo sem obrigação legal, milhares de brasileiros vão comparecer às urnas Mesmo sem a obrigatoriedade, os números do TSE mostram que o interesse dos adolescentes pela política vem crescendo. E o número de eleitores com mais de 70 anos no país aumentou 23%. 26/09/2022 21h45 Atualizado 26/09/2022

Milhares de brasileiros vão comparecer às urnas no domingo (2) mesmo sem a obrigação legal, mas por uma questão de cidadania.

A dona Judith guarda todos os comprovantes das últimas eleições. Ela nem precisa mais votar, porque passou dos 70, mas, aos 77 anos, a aposentada quer cumprir o papel de cidadã.

«A gente tenta estudar um pouco quem são os candidatos, quem são as pessoas, e tenta fazer aquilo que for o melhor. Eu voto porque eu acho que eu não quero dar o direito aos outros da minha escolha», conta Judith de Miranda.

O número de eleitores com mais de 70 anos no país passou de pouco mais de 12 milhões em 2018 para quase 14,9 milhões neste ano, aumento de 23%.

O voto também é facultativo para os analfabetos e para os jovens de 16 e 17 anos. Mesmo sem a obrigatoriedade, os números do Tribunal Superior Eleitoral mostram que o interesse dos adolescentes pela política vem crescendo. De 2018 para cá, a quantidade de jovens de 16 e 17 anos que tiraram o título saltou de 1,4 milhão para mais de 2 milhões, 51% a mais.

«Isso circulou muito nas redes sociais, solicitando que os jovens tirassem o título de eleitor, e deve ter gerado efeito também para os mais velhos, porque os mais velhos têm também se politizado muito recentemente nos últimos quatro, cinco anos, a partir das redes sociais», explica o professor Cristiano Rodrigues, do Departamento de Ciência Política da UFMG.

A Justiça Eleitoral reforça que o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. Os eleitores que não puderem ir às urnas devem se justificar.

«Seja através do aplicativo e-Título, seja através do sistema Justifica, seja presencialmente, em uma das unidades de atendimento ao eleitor da Justiça Eleitoral. É necessário levar um comprovante que justifique a ausência as urnas», diz Ana Eliza Pandolfi, da Gestão de Atos Eleitorais e Partidários do TRE-MG.

As amigas Thayná e Maria Rita vão votar pela primeira vez. Ambas têm menos de 18 e são conscientes da importância de ir às urnas.

«Quando eu soube que cheguei aos 16 anos, que poderia votar, foi um dia meu aniversário, e já quero fazer o título», conta Thayná Silveira.

«A gente vê o quão importante é a gente se posicionar como cidadão e como brasileiro. Traz aquela sensação de que a gente faz parte do país», diz Maria Rita Oliveira.

