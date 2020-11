‘Esto es lo que verán al final de su vida, cuando tengan covid’; médico alerta un en video sobre el riesgo por no acatar medidas de bioseguridad

Entornointeligente.com /

Un médico del área de cuidados intensivos en un hospital Missouri , en Estados Unidos, se filmó en un corto video en el que recrea los últimos minutos de una persona contagiada por covid-19 antes de morir.

El doctor Kenneth Remy , preocupado por las altas cifras de contagios del nuevo coronavirus , decidió publicar el material en el que suplica a la población que mantenga las medidas de bioseguridad y que no se relajen.

En las imágenes se observa a Remy con todos los equipos de protección personal mientras se acerca y se aleja de la cámara simulando la dificultad de un contagiado al respirar . “Así se ve cuando respiras 40 veces por minuto, con un nivel de oxígeno por debajo de 80”, relata Remy.

“Espero que el último momento de tu vida no se vea así”, dice el galeno mientras se lo observa alumbrando con una pequeña linterna y un tubo de plástico transparente, que emplea para dramatizar la intubación que se debe realizar a un paciente de covid-19 cuando un infectado ya no respira.

Video: YouTube Canal: El País

Durante el video Remy advierte “te prometo que esto será lo último que veas , o que vea tu madre, tu padre o tu hijo cuando mueran por covid-19 “

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦ @DrKenRemy1 ⁩ ⁦ @WUSTLmed ⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE

— Kenneth E. Remy, MD, MHSc, FCCM (@DrKenRemy1) November 21, 2020

Con el crudo video, que ha impactado a los usuarios de redes sociales, el intensivista hace un llamado para que las personas mantengan la distancia y usen la mascarilla cuando están en lugares públicos. Además, recuerda la importancia de lavarse las manos con frecuencia para prevenir el contagio

