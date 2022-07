Mesa: «La corrupción y obsesión por el poder es el único valor que reivindica el MAS»

Entornointeligente.com /

El expresidente y actual jefe de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa criticó al Movimiento al Socialismo (MAS), porque «no respeta nada en democracia» y que «cada vez está más próximo a la dictadura». Asimismo, dijo que actualmente el único valor que reivindican en el oficialismo es el envilecimiento, la corrupción y la obsesión enfermiza por el poder.

«Las ideas que lo llevaron al gobierno en 2006 se han hecho pedazos, el envilecimiento, la corrupción y la obsesión enfermiza por el poder son hoy el único valor que reivindican (…) Esa meta es lo único que queda en esta cáscara alimentada por la prebenda, la cooptación, la coacción, la amenaza, la persecución y la cárcel para sus adversarios, entendidos siempre como enemigos a los que hay que aplastar.», afirmó Mesa en una nota que publicó en su blog personal.

Se refirió específicamente al presidente del Estado, Luis Arce; al vicepresidente, David Choquehuanca. «Que Luis Arce aparente ser más técnico que Morales, no quita un milímetro su ortodoxia ideológica de raíz setentera y su espíritu autoritario. Que David Choquehuanca pretenda marear a sus interlocutores con discursos referidos a la filosofía aymara, no quita un milímetro su intención de mantener la polarización de un país que necesita desesperadamente una ruta real de paz y reconciliación».

En relación al expresidente y líder del MAS Evo Morales dijo que «Si Morales fue el impulsor del cáncer que nos devora, sus sucesores nos aproximan a la metástasis».

Observó que el vicepresidente Choquehuanca sostenga que «en democracia las minorías se someten a las mayorías, salvo claro, cuando el MAS pierde un referendo o cuando el resultado electoral lo obliga a ir a una segunda vuelta que puede perder, en cuyo caso desconoce el resultado o perpetra un fraude».

Lamentó que el segundo hombre del Estado use la palabra de «someter» lo que no representa un respeto a las minorías. «La razón salta a la vista, el MAS no respeta nada en democracia, excepto las formas que mantienen el celofán que apenas tapa su verdadero corazón autoritario, cada vez más próximo a la dictadura».

Dijo que Arce no es diferente a Morales, porque los hechos están probando «que en lo esencial es exactamente lo mismo». Manifestó que el mandatario sostiene la idea de la «hegemonía del partido único», así como el discurso del odio basado en la profundización de las diferencias étnicas y la nula voluntad de abrir vasos comunicantes que permita la recuperación de valores e instituciones democráticas.

Añadió que «el gobierno no tiene la menor intención de renunciar al control férreo que tienen de la fiscalía y la justicia podrida, porque ellas son la garantía imprescindible para que este régimen autocrático haga, como de hecho hace, lo que le viene en gana con impunidad total».

En relación a este tema, aludió al ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que hay que recordarle que «no hay democracia sin Ministerio Público y sistema judicial independientes, que los juicios políticos con sentencia o en proceso son aberraciones desde donde se los mire. La prisión de la expresidenta Áñez fue ilegal y su condena en un ‘juicio express’ que vulneró lo más elemental del debido proceso, son un estigma vergonzoso. La acusación de ‘terrorismo-golpe de Estado’ para blanquear el descarado fraude electoral perpetrado por Morales el 2019 es uno de los sainetes mayores de nuestra historia judicial».

Criticó al Tribunal Constitucional Plurinacional que en el pasado dejó en suspenso de manera inconstitucional la aplicación de cuatro artículos de la Constitución, pero, además, ahora deja abierta la posibilidad de juzgar a la expresidenta por acusaciones en su contra en ejercicio de sus funciones, en juicios ordinarios y no, como manda la Constitución en los artículos 161,7 y 184,4), en juicios de responsabilidades.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

