¿Mesa de trabajo en Veraguas, antídoto para la crisis social?

En medio de un clima de incertidumbre varios gremios amenazan con unirse a la huelga

Después de una turbulenta semana con protestas generalizadas, un paro educativo y nuevos anuncios de huelga, el Gobierno hoy realizará un nuevo intento por calmar los ánimos de la ciudadanía debido al alto costo de la vida.

Se trata de una ‘Mesa de Trabajo Para Atender el Alto Costo del Combustible y que impacta de manera directa con el costo de la Canasta Básica’, la cual se realizará a la 10:00 a.m., en el Centro de convenciones COOPEVE, en la ciudad de Santiago, Veraguas.

Este nuevo llamado al diálogo llega después de decenas de protestas registradas en todo el país, mayormente por los gremios magisteriales que se mantienen en una huelga indefinida.

Otro gremio que amenaza con irse a paro es Asociación de Médicos de la Caja de Seguro Social y el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Suntracs), cuya huelga de advertencia está programada para este miércoles.

El secretario general de Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, aseguró este fin de semana que hay ‘una serie de comunicaciones’ con representantes del Gobierno con miras a un diálogo, pero que independientemente de eso y de la mesa de trabajo de Veraguas se mantiene el cronograma de las próximas protestas.

Se está valorando ‘unificar una sola lucha entre los compañeros de Anadepo y los compañeros de Alianza Pueblo Unido’, agregó Andrade, que recordó que esta última agrupa a más de 70 organizaciones de todo el país.

‘Estamos abiertos al diálogo, pero un diálogo en el que haya resultados, no creemos en un diálogo en donde el Gobierno nos explique que no se puede. Este pueblo no aguanta más y por eso la próxima semana vamos a producir acciones en todo el país: tranques, piquetes, huelga, conforme a la condición de cada organización sindical y popular’, dijo Andrade.

En tanto, la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá se declaró en alerta ante las situaciones ocurridas en el país y aunque no se han declarado en huelga, afirman que están apoyando el clamor popular.

En un comunicado, la Cámara de Comercios, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) hizo un llamado al Gobierno para que actue con responsabilidad a través de sus diferentes ministerios, para que activamente gestione la crisis y los distintos reclamos de la población, pero liderando con ejemplo, a través de un plan de ahorro y contención del gasto mediante la revisión rigurosa del presupuesto actual y a futuro.

Llamado

Empresa La CCIAP reiteró el llamado a todas las partes a acudir al diálogo y a regresar a la mesa de negociación. ‘Somos un país que se ha caracterizado por lograr grandes conquistas de manera pacífica, por lo que apelamos a esta memoria histórica e invitamos a que todos asumamos responsabilidades en la búsqueda de soluciones comunes, donde todos quienes habitamos Panamá nos veamos beneficiados’.

Debido a los constantes cierres en la carretera Interamericana ocurridos este fin de semana, los transportistas de carga agrícola y productores confirmaron fuertes pérdidas y esperan una solución. El precio del combustible fue congelado temporalmente ]en 3,95 dólares para algunos sectores en un intento por impedir el alza del pasaje y de los alimentos. CIFRA 70

organizaciones aglutinadas en la Alianza Pueblo Unido

