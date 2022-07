Mesa acusa a Evo de hacer una «falsa nacionalización»

Entornointeligente.com /

El expresidente Carlos Mesa acusa al gobierno del expresidente Evo Morales de haber conducido una «falsa nacionalización», luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló para que el país pague al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 105 millones de dólares, pago millonario que aumentará la pobreza en el país, sostuvo.

«La falsa nacionalización fue la primera gran mentira del dictador prófugo, a la que se sumaron después decenas de embustes que trajeron muerte, latrocinio y narcotráfico. Por sus engaños, ineptitud y corrupción Bolivia debe pagar millonaria multas que aumenten la pobreza», manifestó en su red social.

El 16 de julio, se conoció que el Ciadi emitió un laudo arbitral que ordena al Estado boliviano pagar 105 millones de dólares al BBVA, como indemnización e intereses, por el proceso de nacionalización del sistema de pensiones que se inició en 2009.

En tanto, que Morales acusó a la «derecha golpista» de atacar el proceso de nacionalización que en su criterio permitió el modelo económico social comunitario productivo que redujo la pobreza y sostiene la economía del país. «En el fondo Carlos Mesa, el historiador golpista y su bancada tratan de volver al modelo gonista de transnacionales».

Ligado a este mensaje, Morales volvió a referirse al «modelo neoliberal» que empezó con el 21060, época en la que la renta petrolera fue de $us 3 mil millones, mientras que por la nacionalización se incrementó a $us 40 mil millones. Aunque no menciona que los precios altos de los hidrocarburos permitieron incrementar los recursos.

Nuevamente responsabilizó al gobierno de Jeanine Añez porque supuestamente en un año destruyó las empresas estatales y logró «reponer el Estado republicano saqueador» de los recursos naturales con la privatización de servicios esenciales, aunque no precisa qué empresas en esa gestión se hubieran privatizado.

El 12 de julio de este, Morales en una charla que dio en el Instituto Patri, Argentina contó que el 2006 sus ministros le advirtieron que si seguía con la nacionalización las empresas transnacionales lo iban a demandar ante CIADI, pese a eso continuó ejecutando sus planes con la asesoría de expertos de argentina, españoles, venezolanos y cubanos, según Página Siete.

El Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade pidió que el actual Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, renuncie a su cargo y que el Estado inicie un proceso para que esta autoridad y otras exautoridades, además de funcionarios, cubran los 105 millones de dólares para pagar al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com