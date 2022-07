Mercosur declina pedido de Zelenski de dirigirse a presidentes del bloque

Entornointeligente.com /

«No hubo consenso», señaló la presidencia pro tempore paraguaya. Sin embargo, no especificó qué país aprobó o desaprobó la intervención del presidente ucraniano en la cumbre del Mercosur.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay negaron al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, la oportunidad de hacer una intervención durante la LX cumbre de presidentes del Mercosur, anunció un portavoz de la presidencia pro tempore paraguaya este miércoles (20.07.2022).

«No hubo consenso. Se le comunicó al embajador de Ucrania en Argentina concurrente en Paraguay. El propio canciller hizo la comunicación», indicó en rueda de prensa Raúl Cano, viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay.

Cano aclaró que todas las decisiones del bloque se toman por consenso, pero se excusó de identificar al país o los países que se opusieron a la intervención de Zelenski.

«Quiénes a favor y quiénes en contra, no sé cuál Estado no estuvo de acuerdo. Tampoco podemos divulgar el Estado que no dio su anuencia», señaló.

Zelesnki se comunicó la semana pasada con el jefe de Estado paraguayo Mario Abdo en su calidad de presidente pro tempore del bloque regional, para solicitarle un espacio de participación virtual dentro de la cumbre de Asunción.

En su comunicación con Abdo, el presidente Zelenski agradeció la ayuda del país suramericano desde el inicio de la invasion rusa de Ucrania en febrero.

