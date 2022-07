Mercosur declina pedido de Zelenski de dirigirse a presidentes del bloque

Entornointeligente.com /

Los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) declinaron un pedido del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de dar un mensaje durante la cumbre presidencial de este jueves, al no lograr un «consenso» como bloque. «No hubo el consenso para poder tener esa comunicación», declaró en una conferencia de prensa este miércoles el viceministro paraguayo de Relaciones Económicas e Integración, Raúl Cano Ricciardi. El diplomático afirmó que el Mercosur -mecanismo fundado en 1991 e integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- «toma sus determinaciones por consenso». «En esas circunstancias, no hay condiciones de poder hablar como Mercosur con el presidente de Ucrania», justificó. No reveló, sin embargó, los países que respaldaron o rechazaron la petición. Zelenski formuló su pedido el pasado 6 de julio durante una conversación telefónica con el mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez, cuyo país ocupa la presidencia pro tempore del bloque, reveló entonces el canciller paraguayo, Julio César Arriola. En la rueda de prensa de este miércoles, posterior a la instalación de la LX Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común, Cano confirmó que la decisión ya fue comunicada «a la contraparte de Ucrania». En concreto, señaló que el canciller paraguayo, Julio César Arriola, -a quien Abdo Benítez encomendó la tarea de consultar con otros países del Mercosur-, comunicó la determinación al embajador de Kiev acreditado en Argentina y concurrente para Asunción. Durante una entrevista exclusiva a la cadena OGlobo divulgada este martes, Zelenski criticó la «neutralidad» de su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, frente a la invasión rusa y demandó una posición del líder ultraderechista frente al conflicto. En el diálogo, el mandatario ucraniano dio detalles de la conversación telefónica que sostuvo con Bolsonaro el lunes y comparó la posición del presidente brasileño con la de los líderes que se mantuvieron neutros durante la segunda guerra mundial. «Le estoy agradecido por la conversación pero no apoyo su posición de neutralidad», señaló Zelenski en apartes de la entrevista. Bolsonaro no asistirá mañana a la cumbre del Mercosur, la primera en persona de los jefes de Estado de este bloque tras el comienzo de la pandemia de Covid-19. En febrero pasado, Abdo Benítez condenó en Twitter los ataques al pueblo ucraniano, e instó «a los agresores a detener sus acciones llamando al diálogo por la paz y la estabilidad mundial».

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

