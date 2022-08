Mercedes Malavé responsabiliza al gobierno por alza del dólar

Entornointeligente.com /

La dirigente de Unión y Progreso, Mercedes Malavé, considera que la subida repentina del dólar en el país es gracias a las «malas políticas de Nicolás Maduro» y su intento de ‘’maquillar la situación».

«Esta subida repentina nos agarró por sorpresa, porque el gobierno con el pasar de los días quiere hacernos creer que ha combatido por completo la crisis del país, pero no es cierto», sostuvo.

Señaló que esta dinámica le sigue negando el bienestar social al pueblo, al no garantizar salarios y pensiones dignas para poder resistir la hiperinflación que se suma al alza de la divisa.

«Si inyectas bolívares a la economía venezolana, debe ser contrarrestado con un aumento de la oferta de dólares, para que se vuelva con el tiempo estable y no distorsione la estabilidad de las tasas de cambio, hasta que no haya una mejora estructural que fortalezca la moneda nacional no habrá confianza para los economistas», añadió Malavé.

Aseguró en la entrevista a PRIMICIA que «cuando una moneda se está devaluando es porque el público quiere salir de ella», e hizo énfasis en que «mientras no exista una autonomía real en el BCV, no existirá una recuperación económica».

Comentó que el gobierno debe cambiar sus estrategias para que este incremento del dólar no siga ocurriendo.

«El gobierno debe buscar financiamiento internacional, ayuda técnica, porque sino seguiremos viviendo estas distorsiones. Hay que volver a un equilibrio. Esto es una bomba de tiempo, porque no sabemos hasta cuándo se mantendrá», apuntó.

Desde su punto de vista es difícil dolarizar los salarios en el país, ya que hay muchos pros y contra. Aunque consideró que no es imposible.

«Si estas medidas no van acompañadas de una inversión real y reactivación de la industria, siempre nos terminará atando a nuestro único producto de exportación, que es el petróleo», expuso.

Señaló que debido a la desconfianza de los inversionistas es difícil que acudan al país. Por lo que el «Estado tiene mucho que hacer –y no solo con el petróleo- sino también las relaciones con otros países, para que se sigan aumentando los incentivos en materia de agricultura, ganadería y que el BCV no siga emitiendo dinero inorgánico».

A juicio de la dirigente tiene que haber negociaciones, para estabilizar la economía y poder tomar las medidas necesarias.

