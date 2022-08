Mercato: Wijnaldum a Roma Veretout va al Marsiglia

Entornointeligente.com /

ROMA. – L’avvicinarsi al via dei campionati accelera i tempi del calciomercato e ogni giorno diversi discorsi in essere arrivano al dunque. É il caso della trattativa tra Roma e Psg per Georginio WIJNALDUM. Risolti tutti i problemi relativi ai bonus che tenevano in stallo l’affare del prestito con diritto di riscatto, l’ olandese è già arrivato nella capitale, dove domani farà le visite prima di firmare un contratto fino al 2025.

Per uno Wijnaldum che arriva alla corte di Josè Mourinho c’è un VERETOUT che esce, destinazione Marsiglia con un’operazione a titolo definitivo. L’OM sarebbe anche intenzionato a chiudere per Alexis SANCHEZ, dopo la risoluzione del contratto con l’Inter. Diretto verso l’Alto Tirreno anche il giallorosso VILLAR, che è molto vicino alla Sampdoria. Già domani ci potrebbe essere la chiusura.

Molto sta facendo la Roma, ma la Juventus non sta a guardare, specie in considerazione del caso Pogba. In cima alla lista delle richieste di Massimiliano Allegri c’è sempre PAREDES, che il Psg sembra ormai disposto a lasciar partire come ha fatto con l’olandese alla, ma altro obiettivo vicino è il serbo KOSTIC, mentre per quanto riguarda possibili rinforzi in attacco le trattative sono un po’ in stallo: MORATA è bloccato dall’Atletico Madrid, MURIEL non convince troppo e altri nomi sul piatto, come DEPAY del Barcellona, hanno costi elevati.

Cerca un attaccante anche il Napoli, tutto preso nell’assalto a RASPADORI. Le trattative vanno avanti, sapendo della concorrenza di altri club, ma con la consapevolezza di poter chiudere. Problemi economici non ne ha il Paris Saint Germain che ha annunciato l’ingaggio di Renato SANCHES: il centrocampista portoghese che era uno degli obiettivi del Milan per la mediana ha firmato un contratto fino al 2027. I rossoneri cercano di rinforzare anche il reparto arretrato con gli occhi su Japhet TANGANGA del Tottenham e DIALLO, guarda caso giocatore del Psg.

Mentre l’Atalanta ufficializza l’arrivo di Ademola LOOKMAN, ala o seconda punta nigeriana proveniente dal Lipsia. a Bergamo è arrivata una offerta dal Nottingham Forest per avere in prestito Remo FREULER. Intanto lo Spezia punta forte Alex MERET e ha avviato contatti con il Napoli per il prestito dell’ex portiere della nazionale, attualmente secondo in Campania.

Una scelta sarà compiuta solo quando e se la Lazio dovesse presentare un’offerta ritenuta adeguata per PROVEDEL. Continuano gli ingressi in casa Lecce, che ha acquisito a titolo definitivo il giovane attaccante dello Zambia Lameck BANDA.

