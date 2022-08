Mercato: Roma cerca a centrocampo, Juve tra Depay e Milik

Entornointeligente.com /

ROMA. – Quando un infortunio può rivoluzionare le strategie di mercato di una squadra. Dopo quanto successo alla Juventus con Pogba è ora il caso della Roma che a causa del crack di Wijnaldum si trova costretta a coprire il «buco» creato dall’assenza dell’olandese che non tornerà a disposizione di Mourinho prima di gennaio. Il nome più caldo in questo senso è quello di GRILLITSCH, 27 anni, austriaco, svincolato.

La Roma dovrebbe pagargli solo lo stipendio, una spesa di certo non prevista, ma inferiore rispetto a quella per giocatori, come FRATTESI del Sassuolo, per i quali bisogna pagare anche il cartellino. Altri nomi per il centrocampo giallorosso che si fanno in queste ore sono quelli di ALLAN,. BAKAYOKO, ZAKARIA (se lascia la Juve) e LUKIC, ma per il momento restano sullo sfondo dove si profila anche un suggestivo possibile ritorno in giallorosso. Radja NAINGGOLAN attualmente in Belgio sembra essersi offerto al suo vecchio club per dare una mano a Josè Mourinho a centrocampo. Intanto, il club capitolino spera di chiudere la cessione di AFENA GYAN (oggi fischiato dal pubblico dell’Olimpico al momento della lettura delle formazioni) alla Cremonese, per tesserare BELOTTI quanto prima.

Altra squadra alle prese con infortuni è la Juventus che punta a rinforzarsi ancora in attacco: il club bianconero ha mprenotato Arkadiusz MILIK in attesa di capire se Memphis DEPAY deciderà di rivedere al ribasso la richiesta da 7 milioni di meuro netti a stagione. Nell’incontro tra il direttore sportivo Federico Cherubini e lo stato maggiore del Marsiglia si è arrivati a una intesa di massima sulla formula e gli eventuali mcosti dell’operazione: prestito con diritto di riscatto intorno mai 10 milioni di euro.

Milik non è una prima scelta per Tudor e vuole cambiare aria. La Juventus, dopo averla sfiorata diverse volte in passato, resta la sua prima opzione. E per questo ha intenzione di aspettare quelli che saranno gli sviluppi sul fronte Depay, la prima scelta bianconera. Per quanto concerne l’ingaggio del centravanti polacco è già stata trovata un’intesa sui 3,5 milioni di euro a stagione. Il Parma ha preso, a titolo definitivo, l’ex del Toro ANSALDI, mentre è alle battute finali il discorso per KALLON dal Genoa al Verona: si lavora sulla questione percentuali e commissioni prima di rendere ufficiale la chiusura dell’operazione. A un passo anche l’approdo in gialloblù di HIEN, difensore in arrivo dal Djurgårdens. Su BARAK continua il pressing della Fiorentina: l’ultima non convocazione è stata comunque dovuta a motivi di poca brillantezza e non a questioni relative al mercato.

Intanto la Lazio cerca di convincere il Tottenham per REGUILON, ma gli Spurs non vogliono pagare parte dell’ingaggio dello spagnolo. Infine ICARDI, tentato dal Galatasaray, mentre il Monza non si è più fatto sentire. Ma non è detta l’ultima parola.

