Mercato: Raspadori verso Napoli, a Monza niente Icardi

Entornointeligente.com /

ROMA. – Il Tottenham è ancora disposto a investire sul mercato. Ecco allora che potrebbe davvero soffiare DEPAY (che sembra non piaccia troppo ad Allegri) alla Juventus e rifarsi sotto con la Roma per Zaniolo, arrivando ad offrire 45 milioni di euro.

</div

Se ne saprà di più nei prossimi giorni, intanto il talento classe ’99 sarà uno dei quattro «Fab Four» che Mourinho schiererà dall’inizio a Salerno. Ma gli Spurs lavorano anche in uscita, ed ecco perché proprio alla Roma è stato proposto, a prescindere dal discorso per Zaniolo, il difensore TANGANGA (ma in pole position per il reparto arretrato dei giallorossi sembra che ora ci sia LINDELOF dello United), mentre per NDOMBELE’ c’è un discorso con il Napoli, frenato però dall’entità dell’ingaggio del calciatore. Un problema, questo, che poteva far saltare il trasferimento di KEYLOR NAVAS alla corte di Spalletti, visto che, bonus compresi, a Parigi il portiere del Costarica guadagna 9 milioni all’anno. Ma sembra che anche in questo caso il Psg, così colme ha fatto con Wijnaldum alla Roma sia disposto a pagare buona parte dell’ingaggio, almeno per la stagione entrante.

Ma non c’è solo il Tottenham a voler fare la spesa in Italia. Il West Ham, dopo aver preso Scamacca dal Sassuolo, non ha ancora rinunciato alla speranza di mettere a segno il colpo ZIELINSKI del Napoli, e intanto è andato con decisione su KIWIOR, difensore slovacco reduce da un’ottima stagione nello Spezia: 12 milioni di euro l’offerta recapitata alla società ligure.

Si muove in Italia anche il neopromosso Nottingham Forest, che dopo aver peso FREULER dall’Atalanta, insiste con la Dea per avere anche MALINOVSKYI: offerti 15 milioni. Non è tutto, perché c’è anche un discorso in ballo con il Milan per BAKAYOKO. Il Chelsea, invece, insiste con l’Inter per avere il giovane CASADEI, ma i 10 milioni offerti finora non bastano.

In Inghilterra circola la suggestione di un clamoroso ritorno di CRISTIANO RONALDO alla Juventus, ma più realisticamente i bianconeri pensano a cedere RABIOT al Manchester United: anche oggi ci sono stati dei colloqui ma non c’è ancora nulla di deciso, e per questo i bianconeri non possono muoversi in entrata per PAREDES.

Stessa situazione alla Roma per BELOTTI: finché non parte SHOMURODOV, il Gallo non può essere messo sotto contratto. Così l’ex capitano del Torino potrebbe stancarsi di aspettare e firmare per il Nizza, che insiste per averlo. Sembra vicino l’accordo tra Sassuolo e Napoli per RASPADORI, perché si sta assottigliando la distanza fra le parti. L’ultima proposta del Napoli è di 28,5 milioni di euro più 6 di bonus, i neroverdi emiliani ne chiedono 30 più 5, quindi manca poco per una felice conclusione.

A Monza è arrivato PETAGNA, e ora la società brianzola fa trapelare che non è prevista l’acquisizione di altri rinforzi per l’attacco, come dire che sembra allontanarsi l’ipotesi ICARDI. A proposito del quale la moglie-agente Wanda Nara non ha avuto parole tenere con il Psg e ha respinto la proposta del Galatasaray.

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com