Mercato: Pinamonti al Sassuolo, Milan riprova per Ziyech

Entornointeligente.com /

ROMA. – Andrea PINAMONTI al Sassuolo è l’affare di oggi al calciomercato. Dopo l’incontro di oggi tra Inter e neroverdi emiliani è stata trovata l’intesa totale e c’è anche il sì del giocatore, che si trasferirà alla corte di Dionisi a titolo definitivo, per 20 milioni.

Ora il Sassuolo dovrebbe procedere a un’operazione in uscita, quella che porterà RASPADORI al Napoli. Le parti sono al lavoro per definire la cifra di questo affare che anche in questo caso dovrebbe essere concluso con la formula del trasferimento «definitivo».

Giornata di stasi in casa Juve, dove si è lavorato in uscita, leggi RABIOT al Manchester United. Crescono le possibilità che ARTHUR rimanga, per mancanza di acquirenti. Intanto FAGIOLI ha rinnovato.

Continua a essere molto attiva la Roma, che è al lavoro per piazzare quei giocatori che non rientrano più nei piani del club. Uno è SHOMURODOV: Roma e Bologna sono in contatto continuo per cercare la quadra sulla trattativa che porterà l’uzbeko alla corte di Mihajlovic, ma rimane il nodo legato alla formula, con i giallorossi decisi a chiudere sull’obbligo. Il gm di Trigoria Tiago Pinto vorrebbe vincolare l’affare a titolo definitivo determinato da condizioni, mentre il club emiliano vorrebbe l’obbligo legato a un numero alto di presenze e gol, oltre che alla permanenza della squadra rossoblù in Serie A.

Pinto, che per sostituire Shomurodov ha già bloccato BELOTTI, lavora anche per consegnare al tecnico un centrale difensivo mancino.

Opzionato il 23enne ZAGADOU, svincolato, alla Roma è stato proposto anche TANGANGA del Tottenham, che piace ma può arrivare soltanto in prestito con diritto di riscatto. Intanto dal Regno Unito arriva il nome di Victor LINDELOF, 28enne svedese del Manchester United.

Nella capitale l’emittente «Radio Radio» continua a rilanciare la pista Tottenham per ZANIOLO, e spiega che gli Spurs si sono rifatti avanti offrendo alla Roma, per il suoi gioiello, una consistente offerta economica più il cartellino di NDOMBELE. A Zaniolo i londinesi hanno invece offerto un ingaggio da cinque milioni all’anno. Ma la dirigenza giallorossa fa muro perché vuole solo soldi, e anche Mourinho ha messo il veto sull’addio al n.22. Però in caso di oferta irrinunciabile la Roma aprirebbe alla cessione.

Il Milan non ha rinunciato a ZIYECH e tratta con il Chelsea il prestito dell’ex dell’Ajax, mentre per il centrocampo spunta un nome nuovo, quello di Albert SAMBI LOKONGA, centrocampista dell’Arsenal e in passato dell’Anderlecht. Il Torino, che punta sempre a VLASIC del West Ha, ha riaperto anche la trattativa per SCHUURS, e nel week end arriverà una nuova offerta per l’Ajax, superiore rispetto a quella precedentemente di 9 milioni più 3 di bonus.

Lo Spezia ha risolto il caso DRAGOWSKI e quindi ha il suo nuovo portiere, mentre per MAGGIORE c’è sempre la richiesta della Salernitana, che intanto ha preso CANDREVA e l’olandese VILHENA, che Nicola lancerà già domenica sera contro la Roma.

Al lavoro anche la neopromossa Cremonese che, dopo l’attaccante ex Feyenoord DESSERS, anche per la difesa ha preso l’ennesimo straniero: dall’austriaco Wolfsberger arriva il nazionale georgiano LOCHOSHVILI.

Nuovo colpo del Monza, che visto il no di ACERBI ha preso lo spagnolo PABLO MARI’, ex Flamengo nella scorsa stagione all’Udinese. Per ICARDI, invece, bisognerà attendere gli ultimi giorni del mese, intanto c’è Petagna.

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com