ROMA. – Dai festeggiamenti di Tirana, per la Conference League vinta con la Roma, alla maglia dell’Inter, il passo di Henrikh MKHITARYAN è breve. Il 33enne centrocampista armeno, in scadenza con il club giallorosso, sta limando i dettagli del suo passaggio agli ordini di Simone Inzaghi. Si cerca l’accordo su un anno di contratto ed appena sarà trovato l’equilibrio sull’ingaggio si passerà alle visite mediche.

A meno di una settimana dalla fine del campionato il mercato dei nerazzurri, però, è solo ai primi passi. Prossimo obiettivo Paulo DYBALA, liberato dalla Juventus e pronto a privilegiare una offerta che gli consenta di restare in Italia. L’argentino apprezza l’interessamento della Premier (Manchester United, Arsenal, Tottenham), ma vuole la Serie A. Oltre all’Inter si è fatta sotto la Roma e la sua sarebbe, al momento, l’unica avance ufficiale per un accordo di lungo termine, che viene valutata. Il giocatore spera in un rilancio dei milanesi.

Continua il lavoro di rafforzamento della Juventus, la più vicina ad Angel DI MARIA. L’ormai ex PSG, 34 anni, è pronto ad abbracciare i colori bianconeri, ma dalla Spagna rimbalza la voce di un interesse anche del Barcellona. In un periodo di vacche magre i blaugrana stanno puntando molto sui calciatori a parametro zero.

Chi è pronto a rimettere la maglia già indossata dal 2012 al 2016 è Paul POGBA. Moise KEANE potrebbe invece partire in cerca di una pizza nella quale rilanciarsi dopo una stagione con più bassi che alti.

Il futuro di Alessio ROMAGNOLI può essere biancoceleste. Per il difensore classe 1995, il cui contratto col Milan scade il 30 giugno, la Lazio ha alzato l’offerta rispetto ai 2,5 milioni a stagione proposti inizialmente e le parti si stanno avvicinando.

La Fiorentina ha tempo fino alla fine del mese per esercitare l’opzione di riscatto su Lucas TORREIRA, ma sembra ormai certo che non lo farà. Troppi, giudica, i 15 milioni fissati con l’Arsenal per l’uruguaiano. L’agente Pablo Bentancur ha spiegato che «il problema è solamente contrattuale, non c’entrano niente le commissioni».

Una situazione di stallo che il Napoli segue con interesse, pronto a farsi avanti nel momento in cui la rottura diventasse irrimediabile. Partenopei sulle tracce anche del centrocampista del Verona Antonin BARAK e dell’ala dell’Udinese Gerard DEULOFEU, che ha chiesto di essere ceduto, mentre in serata il club ha annunciato di aver riscattato dal Fulham il centrocampista Frank ANGUISSA.

Capitolo panchine. Gabriele CIOFFI, dopo «sei mesi tutti d’un fiato», saluta l’Udinese e proverà nuove esperienze.

