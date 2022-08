Mercato: La Juve ha la punta, è Milik; Roma: riecco Frattesi

Entornointeligente.com /

ROMA. – Niente DEPAY, alla Juventus arriverà MILIK. Il tira e molla dell’olAndese con il Barcellona, e le sue richieste economiche al club bianconero hanno indotto il ds Cherubini a puntare sull’attaccante polacco ex Napoli.

Arriverà in prestito dal Marsiglia per 2 milioni di euro, più 8 al momento del riscatto. Manca l’accordo con il giocatore, che però non dovrebbe costituire un problema. Resta invece un rebus il centrocampista, perché PAREDES rimane un obiettivo difficile da centrare, anche se Allegri insiste per avere l’argentino del Psg.

Il Milan sembra aver scelto TANGANGA de.l Tottenham per la difesa (c’è il sì del giocatore, ora bisogna trattare con gli Spurs) e Jean ONANA del Bordeaux, che per 7 milioni potrebbe arrivare alla corte di Pioli a titolo definitivo. Questo 22enne è perfettamente in linea con il progetto del Milan, quello di puntare su giovani promettenti, o già quasi certezze, e con ingaggi ancora contenuti.

Smentita la voce di un interessamento del Chelsea per LEAO. In casa inter c’è stato un lungo incontro con Federico Pastorello, agente di ACERBI, vicino al club nerazzurro, dove dovrebbe andare dopo il confronto diretto di venerdì fra le squadre di Sarri e Inzaghi.

L’alternativa al biancoceleste per l’inter è CHALOBAH del Chelsea. Quanto alla Lazio, svanito EMERSON PALMIERI, andato al West Ham, continua il discorso con il Tottenham per REGUILON.

Non si sblocca il discorso per KEYLOR NAVAS al Napoli, perché il portiere del Costarica pretende una buonuscita dal Psg che il club non vuole pagare. il discorso per FABIAN RUIZ, che dovrebbe fare il percorso inverso ma prescinde dall’altra trattativa, è anche questo in stand by.

L’Atalanta tratta il 19enne attaccante HOJLUND, dello Sturm Graz, mentre per MALINOVSKYI si è rifatto sotto il West Ham ma la dirigenza della Dea ha sparato grosso, chiedendo 40 milioni più 5 di bonus per l’ucraino, che non è cedibile in prestito. Per ILICIC oltre a quella del Bologna c’è la richiesta del Verona. Ma a Bergamo si lavora anche per dare a Gasperini BORNA SOSA, terzino 24enne dello Stoccarda.

Anche qui, però, c’è una richiesta alta, perché i tedeschi vogliono 20 milioni. Sempre in Lombardia c’è il Monza, che lavora sia in uscita che in entrata: infatti ha definito la cessione di MAZZITELLI al Frosinone, mentre per la difesa, bisognosa di rinforzi, c’è stato un contatto con il Betis per l’ex viola German PEZZELLA. Accantonato, per ora, il sogno ICARDI per l’attacco.

Alla Roma, dopo gli ultimi infortuni, Mourinho ha chiesto di avere un centrocampista e un attaccante. Per il primo ruolo dipende se la scelta cadrà su uno svincolato o meno, e nel primo caso circolano i nomi di GRILLITSCH e BAKAYOKO, mentre se si andrà su un giocatore non libero torna d’attualità il nome di FRATTESI, anche se trattare con il Sassuolo non è facile.

Per l’attacco in settimana dovrebbe arrivare BELOTTI, visto che il gm Pinto sta definendo le cessioni di KLUIIVERT al Fulham e, a titolo definitivo per 6-7 milioni, di AFENA GYAN alla Cremonese (che tratta anche PETROVIC, serbo del Granada).

Possibile anche la partenza di SHOMURODOV verso Bologna (che ha rinnovato con SCHOUTEN), perché i giallorossi ci stanno ripensando a propósito dell’obbligo di riscatto per gli emiliani. A Udine può arrivare il difensore EHIZIBUE dal Colonia, mentre il Lecce continua a lavorare per far arrivare UMTITI.

