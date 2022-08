Mercato: Juve suggestione Kessié, Petagna al Monza

Entornointeligente.com /

ROMA. – A due giorni dall’inizio del campionato, la Juventus non intende fermarsi sul mercato e, dopo aver preso KOSTIC, monitora con attenzione la situazione di DEPAY.

L’olandese è stato messo nella lista della Liga dal Barcellona, ma in realtà i contatti fra l’entourage del calciatore e il club blaugrana vanno avanti, con l’obiettivo di rescindere l’accordo.

Risolta questa situazione, Depay aveva intenzione di firmare un biennale con la Juve a 5 milioni all’anno, ma adesso avrebbe chiesto una pausa di riflessione.

Dietro questa esigenza ci sarebbe il forte interessamento da parte del Tottenham. Intanto, in casa bianconera è imminente il passaggio di Luca PELLEGRINI all’Eintracht Francoforte: il terzino ex Roma partirà domani per la Germania e svolgerà le visite mediche con il club tedesco. Mancano solo gli ultimi dettagli da sistemare, poi arriverà anche la firma del giocatore che si trasferirà con la formula del prestito.

Tornando a Barcellona, KESSIE’ è in attesa di conoscere il proprio futuro. Il milanista è teoricamente un calciatore del Barça, che però è alle prese con una situazione economica molto complessa. Il presidente Laporta spera di sbloccarla cedendo DE JONG al Chelsea per 70 milioni, ma se così non sarà il rischio che Kessie’ salti le prime gare della Liga è elevato. A quel punto l’ivoriano potrebbe decidere di sfruttare la clausola nel suo contratto e svincolarsi. Juventus e Napoli seguono attentamente questa vicenda.

SABIRI è in trattative per rinnovare e adeguare il contratto con la Sampdoria ma adesso si sarebbe inserita la Roma, che sta avendo contatti con il giocatore. Ma il gm dei giallorossi Tiago Pinto deve prima, in ogni caso, sbloccare la situazione di SHOMURODOV: il Bologna ha incassato il sì dell’uzbeko però continua a mancare l’intesa con la Roma sulla formula.

Infatti il club emiliano propone un diritto di riscatto mentre i giallorossi vorrebbero l’obbligo, così è tutto in stand by e per la Roma rischia di complicarsi il discorso relativo a BELOTTI che, stanco di attendere che a Trigoria la situazione si sblocchi, potrebbe accettare le offerte del Nizza, che insiste mper averlo. Per la difesa in casa giallorossa prende quota la candidatura di TANGANGA del Tottenham.

Tornando agli attaccanti, è fatta per PETAGNA al Monza, operazione in chiusura con la formula del prestito più obbligo di riscatto legato alla salvezza dei brianzoli, per 13-14 milioni di euro bonus inclusi. Petagna al Monza vuol dire anche mSIMEONE al Napoli: l’argentino firmerà un contratto di cinque anni da 1,7 milioni netti a stagione. Il Napoli, che comunque non ha rinunciato a RASPADORI, con il Verona chiuderà l’operazione con un prestito oneroso con obbligo «condizionato».

Intanto il Monza, che dopo il 20 del mese riproverà per ICARDI, accantonato definitivamente dal Psg, dopo aver definito con l Juve la trattativa per FILIPPO RANOCCHIA ora sta prendendo anche ROVELLA, che arriverà alla corte dell’ad Galliani con la formula del prestito secco.

In casa Lazio il tecnico Maurizio Sarri sogna l’arrivo di LO CELSO, per il quale, al di là delle smentite del dirigente viola Daniele Pradè, c’è la concorrenza della Fiorentina, ma anche del Villarreal, dove l’argentino è già stato. La Salernitana ha preso CANDREVA e il difensore tunisino BRONN, mentre l’Empoli rivorrebbe ZURKOWSKI dalla Fiorentina, alla quale ha chiesto anche MALEH. (ANSA).

