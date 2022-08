Mercato: Juve sprint per Depay, Roma rebus Belotti

Entornointeligente.com /

ROMA. – La Juventus non si ferma e dopo la buona prova contro il Sassuolo continua a mettere mano al mercato. Il primo obiettivo è DEPAY, i cui avvocati sono al lavoro per la rescissione del contratto con il Barcellona. L’olandese potrebbe ricevere una buonuscita di un paio di milioni, poi andrà alla corte di Allegri.

Per l’altro ingresso, quel PAREDES che la Juve segue da tempo e che farebbe molto comodo per il centrocampo, sarà necesario che si concretizzi la cessione di RABIOT al Manchester United- La madre-agente del giocatore è al lavoro per fare andare in porto la trattativa La dirigenza bianconera ha ricevuto un paio di richieste (dall’Italia) per RUGANI, ma il difensore per ora non si muove.

D’attualità, anche se la Vecchia Signora ci lavora a fari spenti, è tornato il discorso per ZANIOLO, se la Roma deciderà davvero di cederlo e se si riuscirà a superare la concorrenza del Tottenham, che insiste per avere il gioiello dei giallorosso. Secondo gli esperti Snai, il club londinese è avanti per chiudere – entro la fine del calciomercato estivo – il colpo Zaniolo, in quota a 2,75 contro il 4 della Juventus. E a proposito di Roma, se Zaniolo partirà in Spagna si scrive che alla corte di Mourinho arriverà ASENSIO del Real Madrid.

KLUIVERT ha detto sì al Fulham e adesso aspetta che i due club trovino un accordo, più vicino dopo che i giallorossi hanno aperto alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto. L’ultima offerta dei londinesi era stata per un prestito con opzione di acquisto fissata a 12 milioni di euro.

Intanto BELOTTI scalpita e ha ribadito il no al Galatasaray: vuole andare a Trigoria, anche se comincia a essere stanco di aspettare che SHOMURODOV se ne vada. Il Nizza, molto interessato al «Gallo», segue gli sviluppo della situazione.

L’Inter ha raggiunto l’accordo con il Chelsea per il trasferimento a Londra del 19enne CASADEI, zero presenze in Serie A ma un grande avvenire secondo gli addetti ai lavori. Per mquesto i Blues hanno accettato di pagare 20 milioni di euro. mParte di questi soldi verranno reinvestiti per un difenoe, l’obiettivo è sempre lo svizzero AKANJI del Borussia Dortmund.

Intanto, secondo quanto riferito dal «Daily Mail», Tanguy NDOMBELE è sempre più vicino al Napoli. Il tabloid inglese parla di un accordo con il Tottenham sulla base di un prestito da un milione di sterline con riscatto a circa 30 milioni di euro. Il giocatore avrebbe già informato i compagni di squadra del suo imminente addio.

Senza novità, invece, il discorso del Napoli con il Sassuolo per RASPADORI. Si muove anche la Fiorentina, che vuole BARAK del Verona. A loro volte i gialloblù hanno messo a punto l’acquisto dall’Atletico Nacional del difensore colombiano CABAL. Ma è già a rischio la panchina di Cioffi: la società ha infatti avuto contatti sia con BALLARDINI che con ANDREAZZOLI.

A Monza, invece, Adriano Galliani ha annunciato che non si ricandida per le elezioni politiche: «voglio dedicarmi a tempo pieno al Monza». Come dire che la campagna acquisti non è finita.

A Manchester, con il benestare del tecnico Ten Hag, la società si è convinta che sia meglio cedere CRISTIANO RONALDO. In Inghilterra si torna a parlare di Napoli come possibile destinazione di CR7, ma le uniche possibilità reali sono quelle del Borussia Dortmund e dello Sporting Lisbona. Lo United ha anche fatto un tentativo con il Real Madrid per CASEMIRO.

All’Atletico sono invece stati offerti 50 milioni di euro per l’attaccante brasiliano MATHEUS CUNHA, proposta per ora respinta. Così i Red Devils hanno anche un’idea ICARDI, cercato anche dal Galatasaray.

In Serie B scatenato il Palermo, che fatto tre acquisti, ovvero STULAC, esperto regista ex Empoli, DI MARIANO (che è ilnipote di Totò Schillaci e in B risulta spsso decisivo, vedi le promozioni con Venezia e Lecce), e BETTELLA. Al Genoa potrebbe invece arrivare il nazionale belga JANUZAJ

