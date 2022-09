Mercadona lanza los pintalabios y esmaltes de uñas que podrían arrasar este otoño 2022 (por menos de 5 euros)

Entornointeligente.com /

El otoño está a punto de empezar y con él las firmas se preparan para estrenar la nueva temporada con estilo y elegancia. A sabiendas que Mercadona se ha convertido en una de las firmas favoritas del mundo de la belleza, la marca aprovecha esta semana para lanzar nuevos pintalabios y esmaltes de uñas que podrían arrasar esta próxima semana. Basándose en la tendencia de los colores nude , estas nuevas propuestas se visten bajo un filtro mate satinado de lo más elegante.

En Trendencias Estas son las pestañas postizas de Mercadona de las que todo el mundo habla Convierte tus labios en los protagonistas de la temporada Con destellos mates aterciopelados, la firma de supermercados quiere enloquecer a todas las fans con esta nueva puesta en escena. Con la intención de querer convertir nuestra boca en la protagonista del look final, Mercadona lanza una nueva línea de pintalabios con efecto voluminizador. Un total de cuatro tonalidades conforman esta colección perfectas para lograr un maquillaje natural .

Velvet Lips 01 marrón. Aunque su nombre puede llevar a la confesión esta tonalidad es neutra y muy elegante. Perfecta para vestir nuestros labios de manera discreta pero ensalzando su presencia. Precio: 5 euros . Velvet Lips 02 nude. Si lo que buscas es un efecto nude pero con un toque de color, este pintalabios se ha creado para ti. En formato crema, este nuevo producto se presenta bajo el sello de larga duración. Precio: 5 euros . Velvet Lips 03 rosa. De un color rosa tirando hacia beige, esta opción es muy discreta pero favorecedora. Precio: 5 euros . Velvet Lips 04 cereza. He aquí la versión más llamativa. Capaz de vestir nuestros labios de día o de noche, este pintalabios quiere convertirse en nuestro infalible de la temporada. Precio: 5 euros . Las nuevas cuatro tonalidades de los esmaltes de Mercadona que prometen triunfar esta nueva temporada Sabemos que lo más sencillo es, en realidad, lo más elegante, y las tonalidades nude siempre son una buena opción. Aprovechando la inminente llegada de la época otoñal y con la bajada progresiva de las temperaturas, Mercadona lanza esta nueva colección bajo el sello Deliplus perfecta para apuntarse a la tendencia de las uñas baby boomer en casa.

Velvet Nudes 143 rosa. Si eres de las que adora el color rosa y no quiere dejar de usar esta tonalidad con la llegada de la nueva temporada, esta opción es perfecta para ti. Con efecto mate satinado, este rosa apagado se convierte en una gran alternativa para vestir las uñas con elegancia y sencillez. Precio: 2,75 euros . Velvet Nudes 146 pétalo. A caballo entre un rojo y un rosa fucsia, este color quiere convertirse en el gran protagonista. Discreto pero marcando la diferencia, esta opción es perfecta para todas aquellas que lo quieren todo con muy poco. Precio: 2,75 euros . Velvet Nudes 145 marrón. No hay laca de uñas otoñal sin un marrón de por medio. Cálido pero con presencia, este tono es perfecto para lucir una manicura diaria impoluta. Precio: 2,75 euros . Velvet Nudes 144 beige . He aquí la tonalidad más discreta de toda la colección. Un nude muy claro que bien puede vestir nuestras uñas con sencillez o convertirse en la mejor base perfecta para lucir una manicura francesa clásica. Precio: 2,75 euros . Como no podía ser de otro modo, esta nueva colección ya triunfa en TikTok, mostrando los productos en primera persona y presentando otros productos de la misma gama como pueden ser los coloretes e iluminadores.

