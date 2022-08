Mercadona firma el pintalabios favorito de todo TikTok (y es perfecto para dar la bienvenida al otoño 2022)

Entornointeligente.com /

El mes de agosto está a punto de terminar y con él cerramos un verano repleto de buenrollo, diversión y una pizca de melancolía. Pero el centrarnos en el futuro siempre es una razón para seguir adelante y Mercadona quiere que empecemos la época otoñal vistiendo nuestros labios con elegancia. La cadena de supermercados vuelve a ser tendencia en TikTok , esta vez por un pintalabios que promete convertirse en nuestro aliado esta próxima temporada .

En Trendencias El nuevo kit de Mercadona que promete hacerse viral ayuda a eliminar la celulitis y cuesta menos de 8 euros Este es el pintalabios de Mercadona que triunfa en TikTok A sabiendas que todos los productos sacados de la zona de perfumería se viralizan en internet -así lo vimos con su línea de Monoï , sus perfumes que se inspiran en los de una firma de lujo o con su bruma facial -, con el paso de los años la marca ha logrado ser una de las mejor valoradas gracias a su relación calidad-precio. Con estas premisas, Mercadona está causando sensación (literal) gracias a un pintalabios que se adapta a la perfección al tono natural del labio… pero con acabado mate.

@blancaroscon es que me muero, lápiz número 01 y barra número 16, a correr zorras #fyp #parati #foryoupage #pintalabios #pintalabiosmercadona #maquillaje #lowcost #makeup ♬ En El Coche – Aitana @cintia.makeuupp Responder a @luciasobrinoo_ Estos son los que tengo 🥰 #deliplus #mercadona #pintalabiosmercadona #pintalabiosmate #makeup #fypシ #parati ♬ Rihanna – Where Have You Been (Original Mix) – 南辰Music Se trata de la barra de labios Mate de Deliplus y su color Tono 6 nude. A la venta por 4,50 euros , este producto de maquillaje quiere acompañarnos las 24/7 durante los 365 días del año. Versátil, elegante y atemporal, esta propuesta podría convertirse en tu próximo capricho beauty ( low-cost ).

Ya sea para el día a día o para enfatizar nuestros labios en un evento de etiqueta -o en nuestro próximo look de invitada -, esta barra de labios quiere hacernos brillar con luz propia.

Foto principal | Instagram @hoskelsa

Fotos | Mercadona

