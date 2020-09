Mercado ganadero estable y a la espera de las lluvias

Entornointeligente.com /

Los valores del ganado gordo se mantuvieron similares a los de la semana pasada, con una constante presión bajista y disparidad entre las plantas. La oferta aumenta de forma gradual y se espera ansiosamente por la llegada de las lluvias.

Las cotizaciones por el novillo gordo van desde los US$ 3,20 por kilo en cuarta balanza en alguna planta hasta los US$ 3,35 como precio de punta. La mayoría de las ventas se realizan en el eje de los US$ 3,30. A US$ 3,20 prácticamente no se concretan negocios. El precio de punta es difícil de lograr.

Se mantiene una preferencia industrial por la vaca gorda, con mayor colocación en el mercado chino. Los frigoríficos proponen desde US$ 3 hasta US$ 3,15 por kilo en lotes excepcionales. La vaquillona se comercializa en el eje de los US$ 3,30 y en lotes puntuales especiales alcanzan los US$ 3,35, con una demanda que es sostenida.

La preferencia por las vacas se ve reflejada en la faena que, para esta categoría, subió por tercera semana consecutiva y sumó 15.170 cabezas. La faena total de vacunos en la última semana alcanzó las 34.884 cabezas, unas 5.000 menos que en la misma semana del año pasado (39.687).

Las entradas a planta también son dispares, entre una y tres semanas.

La oferta de ganado aparece muy lentamente, con un rebrote de las pasturas enlentecido por la demora de las lluvias, con una oferta forrajera en general poco voluminosa.

En este escenario el mercado de reposición se muestra cauteloso, con las miradas puestas en los pronósticos climáticos en el corto y mediano plazo para la toma de decisiones.

En el remate de Plaza Rural esta semana los teneros promediaron US$ 2,20 por kilo, con un 90% de venta. En la venta de agosto cotizaron US$ 2,29.

Si no llegaran lluvias significativas durante este fin de semana, “es muy probable que la semana que viene tengamos un avance importante en la intención de venta”, señaló Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales.

Con buenas lluvias, el mercado mantendría la firmeza.

Año agrícola 2019/2020: caída de 4,13% en ingresos por exportaciones de carnes Para Guillermo Rodiño, director de Blanco y Rodiño Agroservicios, los valores en los próximos días se mantendrán relativamente estables.

Ambos consignatarios ven un aumento más acelerado de la oferta en las próximas semanas.

En lanares, la industria absorbe todo la oferta que aparece, con un mercado fluido, dinámico y precios firmes, con China como principal comprador para la carne ovina mientras Brasil sigue retraído.

Los negocios se concretan en el eje de US$ 3,41 por el cordero liviano, US$ 3,47 por el cordero pesado y los borregos, los capones entorno a US$ 3,06 y las ovejas en US$ 3,01.

La faena de ovinos bajó 18% respecto a la semana anterior con 22.256 cabezas, volumen similar a igual semana del año pasado. Los corderos tuvieron una participación del 50% sobre el total faenado con 11.091 cabezas. Los capones, en segundo lugar, representaron 28% del total, y en tercer lugar las ovejas, con una participación de 18%.

Juan Samuelle

Cae el precio de exportación en carne vacuna El precio de exportación de la carne vacuna cayó en la semana cerrada el 19 de setiembre, a un promedio de US$ 3.493 por tonelada frente a los US$ 3.852 de la semana previa, de acuerdo a datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En las últimas cuatro semanas móviles el precio de exportación promedió US$ 3.816 frente a US$ 4.272 de similar período del año pasado, cuando comenzaba el empuje de valores en China.

El acumulado anual muestra un promedio de US$ 3.847, un 2,6% por encima de los US$ 3.749 registrados un año atrás.

En carne ovina el promedio semanal mostró un leve retroceso, con un promedio de US$ 4.211 frente a US$ 4.853 de la semana previa. La tonelada exportada en el acumulado anual se ubica en US$ 4.287, un 2,7% abajo de los US$ 4.406 de un año atrás.

Juan Samuelle

