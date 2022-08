Mercado 4: incendio de gran magnitud causa enormes daños materiales

Entornointeligente.com /

«A estos momentos ya está controlado» el incendio en el Mercado 4 de la ciudad capital, informó el capitán Eduardo Méndez, comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay . Asimismo, destacó que las calles siguen cerradas y continúan los trabajos, pero ya se encuentran «en la etapa final de remoción y enfriamiento».

Lea más: Incendio en el Mercado 4: calles bloqueadas mientras bomberos siguen trabajando

Unos 200 bomberos estuvieron trabajando durante la noche con 38 móviles hidrantes, con el objetivo de contener las llamas, que se propagaron muy rápidamente. «Todo el tinglado de la Feria Aragón fue afectado, además de algunos negocios que no forman parte de la feria. Haciendo un cálculo rápido, hay más o menos 6.000 m² afectados», añadió.

Afirman que la ANDE sí respondió En otro momento, el capitán Méndez desmintió las afirmaciones de la Municipalidad de Asunción sobre una supuesta respuesta tardía por parte de la ANDE para cortar el suministro de energía eléctrica. «Nosotros hicimos el llamado a la ANDE apenas nos instalamos y empezamos a trabajar. No estoy seguro de cuánto tiempo les tomó llegar para hacer el corte, pero hicieron lo que necesitábamos en el momento», respondió.

«Tuvimos acompañamiento de la ANDE, que respondió al llamado para el corte de energía, también de la Municipalidad, la Secretaría de Emergencia Nacional y la Policía, que hasta ahora está cercando el lugar para que podamos movilizarnos», agregó el bombero voluntario.

Lea más: Incendio en el Mercado 4: desatención de guardias y desidia hacia protocolo, cóctel para el fuego

Difícil acceso En otro momento, resaltó una vez más que el acceso hasta la feria se vio complicado debido a que las calles del Mercado 4 son estrechas. Afortunadamente, pudieron ingresar hasta varios puntos importantes para seguir con el combate a las llamas.

El bombero no quiso hablar sobre el origen o las causas del siniestro, puesto que se realizarán las pericias correspondientes para poder determinar dichas circunstancias. «Lo que pude ver es que había el sistema de rociamiento pero no pude confirmar si funcionó o no; aún no tenemos datos de dónde ni cómo empezó», consideró.

Calles siguen cerradas Hasta estas horas todavía hay corte de circulación en la avenida José Gaspar Rodríguez de Francia a las alturas de Capitán Figari y Yuty, la avenida Perú entre Teniente Fariña y Lomas Valentinas y la avenida Silvio Pettirossi a la altura de Pa’i Pérez.

El capitán del Cuerpo de Bomberos indicó que los trabajos culminarían en aproximadamente una hora, por lo cual luego de ese tiempo se podría empezar a liberar la circulación en la mayor parte de dichas vías bloqueadas, dependiendo también de lo que disponga la Municipalidad de Asunción.

Lea más: Mercado 4: incendio de gran magnitud causa enormes daños materiales

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com