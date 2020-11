Entornointeligente.com /

Mercado 21 abre sus puertas en la zona norte para impulsar fuerza de venta de emprendedores, comerciantes y bodegueros El indiscutible éxito de Mercado 21 en los canales altos o de mayoristas en Maracaibo ha impactado positivamente la fuerza de venta de minimarkets, abastos, bodegas y emprendedores, por ello, abre este sábado 07 de Noviembre 2020 una amplia y moderna sede ubicada en la Avenida Guajira, Centro Comercial Ferremall, al lado de Hipermercado Fiorella.

Las razones de este vertiginoso crecimiento son varias:  Mercado 21 se convirtió en el principal aliado en el negocio de la distribución, mercadeo y ventas de víveres y alimentos  Tenemos las mejores marcas  Ofrecemos precios que no tienen competencia  Contamos con un ambiente amigable, atención especializada y asesoría de primera  Y por si fuera poco activamos el servicio delivery para la mayor comodidad y confort de nuestra distinguida clientela “Mercado 21 también ha venido convirtiéndose en una alternativa para la familia zuliana que progresivamente retoma la cultura de compras al mayor”, dice un comunicado de la novel compañía. Mercado 21 dispone de una línea telefónica para su sucursal del CC Ferremall 0424 615.20.24 y suma esta sede a la ubicada en la Vía Curva-Concepción, al lado de la Muebleria Las Vegas, que también tiene un número de atención: 0412.107.61-94, además de conseguir información diaria de nuestros productos, ofertas y servicios en las redes sociales @mercado21mcbo. “Mercado 21 llegó para impulsar las ventas y los negocios de los emprendedores del siglo 21. Nacimos para convertirnos en un gran respaldo, una opción que ofrece variedad, marcas y los mejores precios en los inventarios en minimarkets, abastos, bodegas y para el ahorro de tus compras familiares con una atención y asesoría acorde con el tipo de negocio, y algo muy importante: servicio delivery o entrega a domicilio que es clave en estos tiempos. Así, Mercado 21 respalda la red de emprendedores, que en muchos casos, no tienen cómo trasladarse a los centros de abastecimiento al mayor, y de esta manera podrán surtir sus negocios acercando los productos de primera necesidad y consumo a la comunidad”, prosigue indicando el comunicado. Como lo dice su slogan, “Comprar al mayor nunca fue tan rápido”, Mercado 21 ofrece para esta apertura en la zona norte las siguientes promociones, POR BULTO:

Mercado 21 invita a toda su clientela a visitar sus modernas instalaciones ubicadas en el Centro Comercial Ferremall, al lado del Hipermercado Fiorella este fin de semana y aprovechar estos importantes descuentos con motivo de su apertura.

