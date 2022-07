MEP suspende clases y reprograma exámenes

Entornointeligente.com /

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reprogramó los exámenes que se llevarían a cabo este fin de semana a causa de la emergencia climática que atraviesa el país, la cual puede agravarse en los próximos días. Además optó por suspender las clases hoy todo el día por la misma situación en todo el territorio nacional. Las pruebas que se trasladarán son las de educación abierta, que corresponden a I y II ciclo s de la educación general básica abierta, así como el bachillerato de educación diversificada a distancia, que incluye a los jóvenes y adultos mayores de 15 años que concluyeron el noveno año, pero aún no concluyen sus estudios secundarios. CASOS ESPECIALES También se suman casos especiales como reprogramaciones de otros programas. Por ejemplo, si usted tenía que hacer un examen en días o semanas anteriores, pero no pudo por distintos motivos y se lo reprogramaron para este fin de semana, ya no se hará. Todas las pruebas de educación abierta programadas para este sábado 2 y domingo 3 de julio se pasarán para el sábado 30 y domingo 31 de julio, en las mismas sedes y horarios que corresponden a cada persona. ¿PAGOS EXTRA? Todas aquellas personas a las que se les reprogramó el examen no deberán pagar ningún costo adicional, asegura el MEP. Estas decisiones las tomó Anna Katharina Müller, ministra de Educación Pública, ante el inminente ingreso de la onda tropical #13. Por su parte, Lilliam Mora Aguilar, directora de Gestión y Evaluación de Calidad, comunicó que esta reprogramación no afectará a los estudiantes ni al MEP. «Los motivo a aprovechar este periodo para repasar los contenidos y que esto favorezca sus resultados», manifestó. SUSPENSIÓN DE LECCIONES El MEP informó que hay afectación en 183 centros educativos que albergan a una población aproximada de 3.000 estudiantes en Coto, Liberia, Nicoya, Zona Norte-Norte, San Carlos, San José Central, San José Norte, Sarapiquí y Turrialba. «Esta suspensión está dirigida a los estudiantes, docentes y personal administrativo, excepto los guardas de seguridad, quienes deberán mantener ininterrumpidamente la seguridad y vigilancia de los centros educativos», recalcó Müller.

