Mentiras populares: los peores 5 engaños que no te dejan bajar de peso

Si estás harta de pasar hambre, si no quieres dejar de comer chocolate, si no quieres saturar tu cuerpo de proteínas, sigue los consejos que te damos y verás cómo la báscula te sonríe. Sólo tienes que añadirle a tu día a día los pequeños secretos que compartimos contigo. Por: Redacción MUI KITCHEN

24 de agosto 2022 · 19:36 hs Estos trucos para adelgazar son infalibles si los cumples a diario y con constancia. Nos sabemos al dedillo mil y un tipos de dietas con las que perder peso rápido, también somos expertas en hacer ‘fasting’ o ayuno intermitente, en tipos de carbohidratos, de proteínas y hasta nos sabemos el ABC de los ejercicios para perder peso de memoria. Pero, ¿te has parado a pensar en lo más básico? Y cuando hablamos de cosas básicas, hablamos de COMER MÁS, MOVERTE, COCINAR RICO o SER CONSCIENTE DE LO QUE COMES, del cuánto y del cómo.

De todas estas cosas hablamos en este artículo. ¿Comer más? Por supuesto que sí. Y tenemos razones de peso para animarte a ello. No te estamos invitando a pasar las 24 horas del día ingiriendo alimento, sino a que al menos las 5 comidas del día, las cumplas a rajatabla. ¿Y sabes por qué? Porque entre otras cosas, con cada digestión de cada una de ellas, ¡también estás consumiendo energía! Y por lo tanto, haciendo una quema de calorías sin esfuerzo. Saltarse comidas con el objetivo de perder peso no hará sino incrementar tu sensación de hambre, hacer que tu metabolismo vaya más lento y animar el efecto rebote.

Reflexionamos además sobre todo lo refinado y la «mala» alimentación Aunque muchas veces son peores nuestras decisiones. A nuestra disposición tenemos un sinfín de opciones que no hacen ningún favor a nuestro cuerpo y mucho menos, a nuestro plan para adelgazar. Así que mirar detenidamente cada detalle, saber qué tipo de azúcares, cuáles son los carbohidratos ideales para perder peso, las proteínas que ingerimos, en qué cantidades, en qué momentos del día y de qué forma, nos ayudará en esa labor de, no tanto contar calorías, sino cuidar nuestros hábitos.

ADELGAZAR, CUIDÁNDOTE, ES FÁCIL

Y sobre todo, es un gran acto de amor hacia ti misma. Aquí, algunos «trucos», consejos, claves… llámalos como quieras, pero recuérdalos:

1. Come más Sí, has leído bien. Uno de los trucos para acelerar el metabolismo es no ponerse en «modo restrictivo», ya que cuanto más lo prives de alimentos, más retendrá lo poco que le des.

SÍ. Haz cinco comidas al día que empiecen con un buen desayuno, dos tentempiés sanos, una comida inteligente (en función de la actividad física que vayas a hacer después) y una cena ligera. Cada digestión gasta energía, así que si controlas las raciones, tu cuerpo empezará a quemar más calorías.

NO. Nunca te saltes comidas, lo único que conseguirás es ir acumulando hambre, ralentizar tu metabolismo y potenciar el efecto rebote si haces dieta.

2. Desayuna como una reina Los nutricionistas no dejan de insistir en la importancia que tiene la primera comida del día, que es la que arranca el metabolismo, la que te proporciona energía y la que te ayuda a regular el apetito hasta la comida. De todo. El desayuno para adelgazar que apetece, rico y sano debe contener carbohidratos saludables (pan, cereales o galletas integrales y mejor biológicos, sin azúcares ni grasas añadidas); zumo natural o fruta fresca (mejor al principio para hacer mejor la digestión); un lácteo desnatado o vegetal (si tienes intolerancia a la lactosa o quieres reducir aún más las calorías), café o té verde (tu primera dosis de antioxidantes); proteínas sanas (jamón ibérico, pavo, huevo) para quitarte el hambre; alguna grasa saludable (¡aceite de oliva virgen!) y algo dulce si te apetece mucho (es el mejor momento para tomarlo, tienes todo el día para quemarlo), como mermelada sin azúcar añadido.

3. Pica entre horas Además de ayudarte a mantener el metabolismo activo y consumiendo energía, picar entre horas es la única forma de controlar el apetito y no llegar con un hambre de lobo a la comida o a la cena. Por supuesto, este picoteo debe ser sano. Psicológicamente, será un «subidón» de endorfinas poder comer cuando tengas hambre.

SÍ. Frutos secos naturales, sin tostar, como nueces, anacardos, almendras o pipas de girasol; una pieza de fruta fresca -echa un vistazo a las mejores frutas para adelgazar- o un puñadito de frutos rojos (segunda ración antioxidante); un yogur desnatado; una tortita de arroz inflado; una lata de atún al natural o fiambre bajo en grasa; un par de galletas de avena o un par de onzas de chocolate negro si tienes un ataque de dulce.

4. No suprimas los hidratos Las legumbres, los cereales, el pan o la pasta integral no son los culpables de tus kilos de más. Tus enemigos son los dulces industriales, el pan de molde, los snacks salados (aléjate de la máquina del trabajo), los cereales azucarados y los alimentos refinados. Este tipo de carbohidratos de digestión rápida son los que descontrolan tu IG, es decir tu índice glucémico o nivel de insulina en sangre.

SÍ. Toma siempre hidratos en el desayuno y cómelos al medio día (un plato de pasta, arroz o legumbres) si por la tarde vas a hacer ejercicio. Toma legumbres al menos tres veces en semana (su fibra es fantástica para tus intestinos y te quitan el hambre durante horas) y el resto de hidratos mejor integrales, ya que se vierten lentamente al torrente sanguíneo, no producen picos de insulina y no se acumulan en forma de grasa como los refinados.

NO. A los hidratos de carbono por la noche. De todo lo que venga envasado y tenga pinta de ‘fast food’, olvídate.

5. El azúcar encubierto ¿Comes poco, intentas que sea sano y aún así no consigues bajar de peso? La clave puede estar en el azúcar blanco, un producto químico que no aporta ningún nutriente al organismo y sí muchas calorías.

¿No tomas azúcar? Puede que no se lo añades al café pero estés tomándolo a través del pan de molde, las verduras envasadas, las sopas o purés de tetrabrick, el fiambre, el salmón ahumado, los yogures, los alimentos precocinados… sólo tienes que empezar a leer las etiquetas de lo que compras para llevarte las manos a la cabeza y darte cuenta de la cantidad de azúcar que ingieres sin querer. Menos energía. Todo ese azúcar es el que provoca picos de insulina, que siempre tengas hambre y que estés baja de energía.

*Con información de Elle.

