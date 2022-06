Mensaje de Manuel Mora Izarra, a la militancia de AD en el Estado Mérida.

Entornointeligente.com /

Compañeras y compañeros de partido: Tras la experiencia del día de ayer sábado 11 de junio, al culminar el proceso electoral interno, me siento inmensamente complacido y feliz, por la demostración masiva y contundente de lo que considero, una formidable lección, o, la mejor cátedra de pedagogía politica de nuestro pueblo. En primer lugar felicitaciones a la Dirección Nacional, presidida por nuestro Secretario General Bernabé Gutiérrez. A todos, las mayores felicitaciones y el más sincero reconocimiento. La concurrencia masiva de militantes y amigos, inscritos, o no, a recensarse para votar y legitimar sus dirigentes, nos indica que somos la esperanza del pueblo venezolano, para el cambio político de gobierno, que debe operarse en el país en el 2024. Aprovecho la oportunidad para agradecerle al compañero Bernabé Gutiérrez y a Alcides Monsalve, por la confianza depositada en mi, al nombrarme Secretario General Seccional de Mérida, para la transición, que culmina hoy, con el nombramiento de las nuevas autoridades legitimadas por la base partidista. Expreso igualmente mi gratitud y felicitaciones al compañero Nixon Maniglia y su equipo nacional del CEIN, y al Ingeniero Carlos Mendez presidente y su equipo del CEIS Merida, por el extraordinario trabajo realizado para adelantar el proceso de elecciones internas, lo cual no fue fácil por la crisis país que vivimos. Debo felicitar y congratularme por la elección del compañero ALCIDES MONSALVE, por su elección como nuevo Secretario General, al frente de un extraordinario equipo de trabajo, la mayoría de sus Integrantes me acompañaron en el CES, que culminó sus funciones el 11 de junio, a quienes agradezco su ayuda invalorable, en mi gestión, y junto a los nuevos miembros electos, los felicito y les deseo éxitos en sus labores partidistas. ALCIDES MONSALVE, representa la generación de relevo y a los jóvenes de las nuevas promociones, le imprimirá dinamismo a los planes organizativos y políticos en esta nueva etapa coyuntural de la vida del partido. A los cuadros Municipales y parroquiales, electos en esta ocasión les felicitó y les auguro el mayor de los éxitos . Igualmente les reitero, la tradicional conducta de mi vida partidista, con cargo o sin cargo, poque, nunca exigi posiciones directivas, siempre el partido me colocó, y yo acepté, servirle a la organizadon donde creyó podria ser de mayor utilidad. Estaré a la orden de las autoridades del partido, para que me ocupen en donde consideren más importante mi participación al servicio de la organizacion partidista. Felicitaciones y muchos exitos para todos. MANOS A LA OBRA. TRIUNFAREMOS. «POR UNA VENEZUELA LIBRE Y DE LOS VENEZOLANOS» Manuel Mora Izarra Exsecretario General Seccional. El Vigia, 12 de junio de 2022.

