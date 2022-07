Mensagens obtidas pela PF indicam que senador pediu dinheiro a empresário e ofereceu ajuda no Inmetro, diz jornal

Entornointeligente.com /

28/07/2022 12h03 Atualizado 28/07/2022

Reportagem do jornal «O Globo», publicada nesta quinta-feira (28), afirma que um relatório da Polícia Federal apontou pedidos de dinheiro do senador licenciado Eduardo Gomes (MDB-TO) a um empresário, Jorge Rodrigues Alves. De acordo com a PF, Gomes ainda se prontificou a atender um pedido do empresário para adiar uma portaria do Inmetro.

Em nota, Gomes, ex-líder do governo Jair Bolsonaro no Congresso, disse que os pedidos de dinheiro se tratavam de empréstimos e não têm relação com nenhuma irregularidade.

Os diálogos foram encontrados pela PF no celular de Alves, apreendido durante a Operação Lavanderia , que investiga empresários de Tocantins por lavagem de dinheiro e organização criminosa.

No relatório, de acordo com «O Globo», a PF diz que Jorge «aparentemente» faz pagamentos ao senador e lhe pede favores de interesse da empresa. O relatório foi enviado para a Justiça Federal, com pedido para ser remetido ao Supremo Tribunal Federal (STF), já que Gomes tem foro privilegiado.

«Há, por fim, diversas conversas entre Jorge e o senador Eduardo Gomes, indicando que Jorge aparentemente paga contas para o senador e lhe envia dinheiro, assim como lhe pede favores e intercessão em assuntos de suas empresas», escreveu a PF.

As mensagens, segundo «O Globo», contêm comprovantes de depósitos bancários para pessoas indicadas pelo senador.

Mensagens de celular

Em uma das mensagens a que a PF teve acesso, do dia 3 de abril de 2020, segundo «O Globo», o senador enviou ao empresário os dados bancários de um assessor parlamentar, João Bosco Pinto da Silva, e pediu que fosse feito um pagamento para uma conta indicada no texto.

«Acha que consegue 20?», perguntou Gomes. Alves respondeu em seguida: «Opa! Certeza!».

Em um outro diálogo, do dia 31 de janeiro de 2019, pouco antes de Gomes tomar posse como senador, o parlamentar pede para dinheiro ao empresário «para custear o buffet de uma festa», segundo o relatório da PF.

Alves respodeu: «Como seria? Direto no buffet? Quanto? Estamos juntos, amigo». Em seguida, Gomes forneceu os dados bancários de uma mulher.

Inmetro

De acordo com a reportagem de «O Globo», em 11 de abril de 2019 Gomes e Alves tiveram uma conversa sobre uma portaria do Inmetro.

Alves, que atua na área de construção civil e iluminação, queria um adiamento em uma portaria do Inmetro que mudaria as especificações das luminárias usadas nas cidades.

«Preciso muiiiiito de sua ajuda», escreveu o empresário na ocasião, segundo o jornal. «É só falar aonde», respondeu Gomes.

Alves então explicita o pedido: «Portaria 20 do Inmetro. Precisa ser URGENTEMENTE suspensa ou adiada».

