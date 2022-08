Menotti: «Cuando Tapia me habló de Scaloni, me asusté»

Entornointeligente.com /

A menos de cuatro meses del Mundial de Qatar , Menotti asumió que «la verdad, cuando Claudio Tapia (presidente de la AFA ) me dijo de Lionel Scaloni, yo fui asustado a la reunión, porque no lo conocía». Hasta ese momento, Scaloni se había desempeñado como asistente de Jorge Sampaoli , pero no tenía experiencia en la dirección técnica.

Informate más Scaloni saca pecho: «Hubo una época en que la Selección no era tan respetada» «Tenía miedo cuando me reuní por primera vez y por eso llegué preocupado a esa reunión . Como digo esto, también te aseguro que no me gustó cuando le ofrecieron un contrato de sólo cinco meses, pero después entendí que había tiempo. El mérito de la elección es de Tapia, no mío», aclaró Menotti, en un reportaje a la agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, aclaró: «En la primera reunión que tuve con Tapia, donde todavía no teníamos entrenador, hubo unos palabras que me hicieron pensar que estábamos por buen camino. Me dijo ´Hay que recuperar a la gente con la selección´ . Esa frase me llevó a comer con el actual cuerpo técnico de la Selección y escuché lo mismo. Ahí me di cuenta que estábamos por buen camino».

Menotti, de 82 años y por largo tiempo una suerte de contrafigura de Carlos Bilardo (el fútbol «lírico» contra el de «laboratorio») es actualmente asesor en temas de las selecciones.

Respecto de la suspensión del partido frente a Brasil, por Eliminatorias, que fue interrumpido a poco de iniciarse, por irregularidades en el control de Covid, dijo que fue «un acierto» ya que Argentina «debe guardar las energías para competir en el Mundial».

Finalmente, el coordinador tuvo palabras de elogio para Messi, sobre quien dijo que » aunque él quiera jugar mal, no puede . Es lo único que no puede hacer Messi: jugar mal», para agregar que «siempre» espera «lo mejor» y ponderar: «En esta Selección está garantizado el compromiso por su juego» .

Menotti también comparó la gestión de Claudio Tapia con la de Julio Grondona, cuando él mismo era el entrenador de la Selección. «El Grondona que yo conocí, que manejaba Independiente, tenía la humildad del barrio y al otro Grondona, se lo devoraron los éxitos. Tapia tiene de todo: tiene barrio, tiene calle , tiene capacidad de entender, muchas veces oculto, pero no quiere decir que no tenga carácter».

