Menos peixe, carne mais barata, a mesma casa para mais gente: como a crise se reflecte nas famílias

Entornointeligente.com /

Esta semana o primeiro-ministro, António Costa, anunciou o apoio único de 125 euros a cada cidadão que ganhe até 2700 euros brutos por mês e de mais 50 euros por filho . A subida dos preços em várias frentes – da electricidade à comida ou às prestações da casa -, tem tido impactos diferentes consoante os orçamentos das famílias , mas poucos podem dizer que não sentiram os efeitos da guerra na Ucrânia. O PÚBLICO foi falar com uma família de classe média , uma com mais dificuldades e outras com pequenos negócios para perceber como estão a lidar com o aumento do custo de vida e como receberam as medidas do Governo.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com