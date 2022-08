Entornointeligente.com /

Desde apelar a que se deixe de usar gravatas no Verão ou sugerir que reformados alemães passem o Inverno nas ilhas gregas, de cortar na iluminação ou na água quente em alguns locais públicos, vários países e sobretudo cidades europeias anunciam medidas para poupar energia para fazer face a uma potencial situação de carência que possa surgir por irregularidades no fornecimento de gás da Rússia, do qual países como a Alemanha é dependente.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com