¿Menos habladera y más acción?

Me molesta mucho que cuando estoy con mi novio está habla que habla. No para de preguntarme si algo me gusta o cómo me siento

¿Está mal?

Los encuentros eróticos son espacios que tienen el potencial de ser tremendamente ricos a nivel estimular. Todos los sentidos pueden intervenir y contribuir a sumar sensaciones para aumentar esa riqueza. Habitualmente, los sentidos que más protagonismo han tenido en la sexualidad son el tacto y la vista. No obstante, otros sentidos que han estado más olvidados pueden dar mucho juego, siendo lo relacionado con el oído. Es decir, escuchar a nuestra pareja y expresarnos sonoramente antes, durante o después de los encuentros. Pero también son maneras de ganar estimulación cualquier muestra de placer que se transmita a nivel sonoro: gemidos, sonidos guturales, carcajadas, suspiros o inhalaciones intensas de aire. Con esto te digo que si no te gusta, comunícalo, pero si a él le gusta y le quieres seguir su juego, ya sabes qué hacer.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

