Menos ego, menos geografia e mais talento

A estratégia é velha e amplamente conhecida: quando se quer pagar menos por um grande talento, desvaloriza-se o ativo. O Atlético Madrid é um dos clubes que tem sido apontado com insistência a Cristiano Ronaldo. Mas se o negócio fosse ditado pelas casas do clube, CR7 nunca iria vestir as cores daquela equipa. «Perante a possibilidade de que a contratação de Cristiano Ronaldo seja algo mais do que um simples rumor sem qualquer fundamento, manifestamos o nosso completo repúdio a uma hipotética incorporação no nosso clube», avisou a União Internacional de Casas do Atlético Madrid, através de um comunicado. Para estes pseudo-entendidos nos talentos que jogam futebol, Cristiano Ronaldo «está em franca decadência». É caso para dizer que grande caixote do lixo têm estes senhores se lá dentro colocam a «decadência» dos melhores do mundo como o de Cristiano.

Até se entende que o espanhol Atlético queira negociar e pagar o menos possível pelo CR7 – como aliás, e infelizmente, é prática habitual de todos os homens de negócios: ter o melhor, pagar o pior e investir o mínimo -, mas apelidar um dos melhores do planeta de decadente é, no mínimo, ridículo. Pode já não estar na flor da idade que está convencionada como padrão para os jogadores de topo, mas o nosso português continua a dar cartas em campo. Em 37 jogos, Cristiano Ronaldo marcou 25 golos. O clube foi uma das boas vítimas preferidas do jogador português ao longo de toda a sua carreira.

Este não é, porém, o entendimento da associação que junta as casas do clube. A mesma considera que o avançado internacional português está acabado e que nada tem a ver com a política do Atlético. Pasme-se: «Representa a antítese dos valores que constituem a identidade do Atlético Madrid, como o esforço, a generosidade, a simplicidade e a humildade dos que defendem os nossos valores». E pede para que a direção do emblema da capital espanhola rejeite a contratação de Cristiano Ronaldo. (Pode ler mais sobre este assunto na pág. 23).

Subscrever Valerá tudo nesta guerra financeira ou neste duelo Portugal-Espanha? As organizações devem focar-se em escolher os excelentes para alcançar os melhores resultados e não gastar energias em lutas tribais, geográficas ou egocêntricas. Infelizmente essas guerras extravasam o mundo do futebol, mas a «decadência» apontada a Cristiano representa bem como o globo anda de cabeça perdida e de que forma o verdadeiro talento pode ser atropelado por conflitos estúpidos.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

