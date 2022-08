Entornointeligente.com /

Os menores estrangeiros que tenham feito um pedido de regularização no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) também têm direito a creche gratuita, como todas as crianças, garantiu ao PÚBLICO esta sexta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), Ana Mendes Godinho. «Têm direito às mesmas condições que qualquer criança», disse. «Nenhuma criança ficará de fora de uma creche.»

