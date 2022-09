Menino Júlio e Strindberg a dançar no abismo

Entornointeligente.com /

Numa das mais deliciosas cenas da Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard filma em Une Femme Est Une Femme uma discussão conjugal entre Anna Karina e Jean-Claude Brialy em que, para não romperem o silêncio com que querem castigar o outro, os dois se insultam e discutem mostrando-se títulos (mesmo que incompletos ou transformados) dos livros que recolhem das prateleiras do seu apartamento. Finalmente Menino Júlio , a peça em que Joana Cotrim (com Pedro Sousa Loureiro e Marta Sousa Ribeiro) reimagina o clássico de Strindberg Menina Júlia , tem uma origem semelhante: o recurso aos livros para, no caso, estancar discussões domésticas, pelo menos enquanto durava a leitura de uma peça de teatro em que a actriz e o companheiro trocavam os papéis femininos e masculinos dos textos.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com