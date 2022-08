Menina sequestrada há 9 anos, consegue fugir e reencontra família

Entornointeligente.com /

Pooja Gaud, uma menina que desapareceu em 2013, quando tinha apenas sete anos, foi encontrada no dia 4 de agosto, nove anos depois de ter sido sequestrada em Mumbai, na Índia.

Agora com 16 anos, Pooja conta que foi sequestrada por um casal que a levou quando saía da escola no dia 22 de janeiro de 2013. De acordo com as autoridades, a menina foi sequestrada pelo casal Harry D’Souza e Soni D’Souza, motivados a fazer este crime uma vez que não tinham filhos. Harry D’Souza foi entretanto preso.

No dia em que foi dada como desaparecida, Pooja tinha ido para a escola com o seu irmão mais velho. Entretanto, na entrada do estabelecimento, os dois discutiram e o irmão acabou por entrar na escola por já estar atrasado para as aulas. O casal aproximou-se então da menina e ofereceu-lhe um gelado, atraindo-a até ao carro para a levarem.

Subscrever De acordo com as memórias de Pooja, o casal levou-a inicialmente para Goa e Karnataka, no Sul da Índia, e ameaçaram magoá-la se ela chorasse ou fizesse algo que chamasse à atenção. Durante pouco tempo foi autorizada a frequentar a escola, no entanto, depois de o casal conseguir ter um filho, mudaram-se para Bombaim e foi aí que os abusos pioraram.

«Batiam-me com um cinto e davam-me pontapés e socos. Uma vez bateram-me com tanta força que as minhas costas começaram a sangrar. Também me obrigavam a fazer trabalhos domésticos e a trabalhar de 12 a 24 horas por dia fora de casa», explica.

«Uma fuga milagrosa» A mãe de Pooja, Poonam Gaud, acredita que o regresso da filha foi «uma fuga milagrosa». «Tinha perdido a esperança de encontrar a minha filha, mas Deus ajudou-me», diz.

Enquanto esteve sequestrada, Pooja não tinha acesso a dinheiro nem a telefone e estava constantemente a ser vigiada. Porém, um dia, enquanto o casal dormia, encontrou um telemóvel e procurou o seu nome no Youtube, tendo encontrado vários vídeos que mencionavam o seu desaparecimento. Nesse momento, «foi quando decidiu pedir ajuda e fugir», diz.

Até conseguir libertar-se, a menina demorou sete meses para conseguir ganhar coragem e pedir ajuda a uma babysitter que trabalhava consigo. Pramila Devendra, de 35 anos, decidiu ajudá-la e contactou um dos números nos cartazes de desaparecimento de Pooja, tendo conseguido falar com um vizinho da família.

Poonam Gaud e a filha conseguiram depois entrar em contacto por videochamada e a mãe reconheceu-a por uma marca de nascença. «Todas as minhas dúvidas desapareceram imediatamente. Eu sabia que tinha encontrado minha filha», disse.

Uma vez reunida, no dia 4 de agosto, a família de Pooja foi então à polícia e apresentou queixa contra o casal. «Contei tudo à polícia. Até contei onde moravam os meus sequestradores», afirmou.

Pooja Gaud passa agora os dias a recuperar o tempo perdido com a família, que vive uma situação complicada financeiramente depois de o pai ter morrido vítima de cancro há cerca de quatro meses. Agora uma adolescente, Pooja ainda está a processar o trauma que viveu e tem muitos pesadelos.

Apesar destes problemas, a família admite estar muito feliz por ter Pooja de novo em casa.

