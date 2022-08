Mendoza: Pagar bono fraccionado es inconstitucional

Entornointeligente.com /

Este lunes, el presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV), Jesús Mendoza, rechazó que a los trabajadores se les pagara el bono vacacional incompleto, razón por la que ya tienen días protestando en las calles.

«Fue una violación de la contratación colectiva pretender pagar el bono vacacional fraccionado, es una violación a la Constitución», dijo en declaraciones a la prensa.

Mendoza cuestionó que la ministra de Educación Superior del chavismo, Tibisay Lucena, agradezca a Nicolás Maduro el pago de lo que por ley corresponde al personal docente, administrativo y obrero de las casas de estudios del país, esto luego de que la administración anunciara que finalmente pagaría a los trabajadores.

«Vimos como hace pocos días Tibisay Lucena, a través de las redes sociales, le daba gracias al ‘presidente obrero’ por transferir el pago del bono vacacional. ¿Gracias de qué?, ¿Gracias por qué? Si es deber del Estado transferir a todos los profesores, a todo el personal obrero y administrativo el bono vacacional», expresó Mendoza.

Durante su declaración, Mendoza condenó además la situación económica de las casas de estudio del país. Entre las principales fallas mencionó: Becas de seis bolívares, la paralización de los comedores universitarios y escasez de gasoil para habilitar las unidades de transporte.

«Si la señora Yelitze Santaella y la señora Tibisay Lucena pretenden que, con estos anuncios, van a enfriar las calles y quieren el sector universitario no va a marchar más; pues está equivocada señora Lucena, está equivocada señora ministra de Educación (Yelitze Santaella). Nosotros, el sector académico, el sector educativo; va a seguir en las calles y va a seguir en la calles porque tenemos muchísimo que luchar, tenemos unas becas por las cual luchar, tenemos una autonomía qué hay que defender, tenemos unos profesores para quienes hay que lograr unas condiciones acordes y hoy no están dadas esas condiciones. «Hoy tenemos un ejecutivo que viola todas las contrataciones colectivas, que viola todo los derechos de los estudiantes y de los profesores; y no nos vamos a quedar callados. No nos vamos a quedar tranquilos y anunciamos que el Movimiento Estudiantil, la Federación de Centros Universitarios de la UCV, va a seguir en la calles hasta lograr todas las reinvindicaciones profesorales y estudiantiles», aseveró.

Por su parte, Yonathan Carrillo, presidente adjunto de la FCU-UCV, precisó que el deplorable estado de las universidades es la demostración que Venezuela no se ha arreglado.

