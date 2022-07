Mena y postura del Gobierno de dilatar tratados comerciales post Plebiscito: «Responde a una estrategia electoral»

Entornointeligente.com /

Este martes, el ex ministro de Medio Ambiente y director del Centro de Acción Climática, Marcelo Mena , afirmó que la postura del Gobierno, de dilatar acuerdos relevantes en materia de comercio exterior para después del Plebiscito, responde a una estrategia electoral .

En conversación con EmolTV, Mena señaló que la estrategia de postergar la firma de acuerdos «creo que tiene que ver con una cosa de estrategia electoral, porque esta discusión tiene sentido que se haga después de una elección donde cualquier tipo de decisión pueda ser puesta y aprovechada de forma electoral».

«Sería una cosa que se aproveche electoralmente, no porque sea popular o no popular, a estas alturas creo que Chile ha cambiado un poco. Creo que tiene sentido que se decida después del Plebiscito, porque simplemente no tiene que quedar teñido de ningún afán ni aprovechamiento electoral de ningún bando», agregó Mena.

No obstante, el ex secretario de Estado sostuvo que «esa discusión puede esperar un mes más, una vez que la ciudadanía vote el 4 de septiembre».

En la entrevista, Marcelo Mena ahondó en el polémico Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP) o conocido como TPP-11. Allí, el ingeniero civil indicó: «N o creo que sea impopular la firma del CPTPP. Yo creo que las cosas han cambiado en tiempos recientes, porque entendemos ya que el octubrismo ha empezado a echarse para atrás y entendemos hoy día que el crecimiento económico y la inversión son importantísimos para poder garantizar derechos sociales».

En esa línea, Mena manifestó que existe un desconocimiento y prejuicios contra el TPP11: «Muchos piensan que estas son formas de imponer términos comerciales, que van en contra del desarrollo de los países, pero al contrario, esto tiene que ver con nivelar la cancha hacia arriba «.

«Se parte de un paradigma de que no hay capacidad de negociar de Chile y que básicamente somos receptores, y al contrario, Chile fue el articular del CPTPP», agregó.

Esos prejuicios, a juicio del ex ministro existe «dentro de algunos grupos de izquierda, que van desde el Frente Amplio hasta la ex Concertación, hay un temor a la integración comercial, una mirada a que eso pueda inhibir un modelo de desarrollo. Al contrario, yo creo que las falencias de Chile no tienen que ver con la integración comercial, sino que con la incapacidad de diversificar la matriz productiva».

Revisa la entrevista en EmolTV

¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com