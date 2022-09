Menú semanal con recetas variadas y deliciosas para no aburrirnos comiendo (ni cocinando)

Entornointeligente.com /

Disfrutar cocinando se vuelve todo un reto cuando la rutina nos atrapa en su inercia. La cocina se convierte una tarea tediosa más del día a día que no nos podemos saltar. En Trendencias, con ayuda de los expertos de Directo al paladar , no podemos evitarte el trago pero sí facilitarte la tarea y que no tengas que hacerte esa temida pregunta de «y qué como yo hoy» que tantas veces acaba en decisiones poco nutritivas. Por eso, este menú semanal viene cargado de recetas variadas: carnes, pescados, platos vegetarianos, pasteles con huevo, postres… Todo con su correspondiente lista de ingredientes y bien detallado, paso a paso.

En Trendencias La receta de empanada casera de pollo y setas más fácil del mundo es perfecta para llevar de picnic Lunes Para comer: brócoli al horno y tomates rellenos de queso feta Para cenar: ensalada griega de espinacas, queso de cabra, naranja y pistachos Martes Para comer: parrillada de verduras y pollo a la brasa al estilo peruano Para cenar: sándwich de higos, piñones y queso mozzarella Miércoles Para comer : ensalada de garbanzos, aguacate y queso feta y tarta tatin salada de espárragos y zanahoria Para cenar: dorada a la marsellesa Jueves Para comer: judías verdes estofadas y merluza a la gallega Para cenar: arepas reina pepiada Viernes Para comer: terrina de verduras y albóndigas con melocotón y albahaca Para cenar: pizza blanca Sábado Para comer: espaguetis con langostinos, guindilla y pak choi y pastel de bonito y champiñones con bechamel en hojaldre Para cenar: tacos al pastor Domingo Para comer: ensalada cantonal o de ahumados y risotto de champiñones Para cenar: revuelto de calabacín y jamón ibérico Desayunos, meriendas y caprichos dulces Perrunillas extremeñas Tarta de hojaldre con higos y almendra Bizcocho de zanahoria con harina de quinoa y almendra Pastel de ciruelas, almendra y romero Macedonia de frutas Aperitivos y snacks Croquetas de espárragos trigueros y jamón Dip de cangrejo Crujientes de sobrasada y espuma de miel SIKITUT Recipientes de Plástico para Comida,Set de Contenedores de Alimentos,Recipientes Herméticos 8 Piezas,Apto para Lavavajillas, Microondas y Congelador, A Prueba de Fugas, Sin BPA

