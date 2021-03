Memorias de un tal Sant… “Mi hermano Felipe, el Poeta del Pueblo”, recuerdos de San Juan de Los Morros…

AUTOR: Pedro Pablo Pereira

1954-1955: Tampoco pasamos mucho tiempo en esa casa del profesor Osío, quien por cierto no nos cobraba porque cómo le pagábamos. Nos trasladamos a otra pequeña y muy pobre vivienda situada en la Avenida Los Puentes. Esta casita daba a un enorme cerro, en el que los pequeños montamos nuestra propia aventura levantando una choza con hojas de palma y láminas de cartón.

En esta casa, mi hermano Felipe se cayó de un tanque y se fracturó el cráneo, y fue cuando mi hermano Argenis lo metió en una carretilla y lo llevó hasta el Hospital. Allí todo el mundo decía que mi hermano se había muerto y había una gritería entre la gente que miraba entonces hubo que buscar al doctor José Francisco Torrealba, quien al verlo y palparlo un poco le dijo a Argenis: «Usted no se preocupe que yo lo salvo».

El doctor Torrealba era un hombre milagroso y sabio, con poderes curativos inmensos, tanto que llegaba gente de las islas del Caribe, de Colombia y de Brasil para tratarse con él. Puede decirse que Torrealba era el único médico que había en Estado Guárico, y su casa era un zoológico con multitud de animales muchos de los cuales se los había conseguido Felipe. Creemos que el doctor Torrealba los utilizaba para sus experimentos. La historia de este hombre es como para que la escriba la pluma de un García Márquez: fue el mejor alumno en Medicina que ha tenido la Universidad Central de Venezuela en toda su historia a decir del doctor Pepe Izquierdo. Nació cerca de Santa María de Ipire; dominaba varios idiomas, y durante un tiempo sufrió una terrible crisis emocional y se encerró en un cuarto y de allí no quería salir, y los vecinos tenían que llevarle la comida y estar pendiente por si acaso un día atentaba contra su vida. Luego de varios meses en esta situación a alguien se le ocurrió meterle una mujer. Así se hizo. Un día una india dijo que ella podía ayudarlo y pasó al cuarto donde estaba encerrado. Santo remedio: Torrealba se curó y tuvo con esta india dieciocho muchachos. El doctor Torrealba le tenía un gran cariño a Felipe, y se reía de sus locuras. Un día pasó Felipe, quien tendría como trece años, por su consultorio, el cual estaba atestado de gente para ser atendida aquel genio, y de inmediato quiso saber de nuestro hermano, y lo llamó.

Qué tal Felipe, qué es de tu vida, qué andas haciendo. Felipe le contestó:

Por aquí, doctor, ando viendo si me encuentro una burra. Doña Clara tenía en el doctor Torrealba la misma fe que en San José, su santo más querido. Torrealba le había salvado la vida varias veces.

Tengo penosos recuerdos de la vida en esta casa de la Avenida Los Puentes: mi hermano Felipe comenzó a sufrir de ataques de epilepsia; recuerdo que en una ocasión, Felipe levantó un pesado espejo que estaba en la sala y lo dejó caer y se fue de bruces, convulsionando y echando espuma por la boca, cayendo sobre aquel promontorio de vidrios rotos.

Otro recuerdo: no sé por qué, en una ocasión que yo me había peleado con mi hermana Milagros tomé un cuchillo y dije que me iba a matar. Milagros se quedó impávida, indiferente, como si no le importara. También en esta casa, una noche mi hermano Alirio entra a la cocina y encuentra allí a un enorme rabipelao moviendo las ollas. Va mi hermano y lo mata con un palo, y veo el reguero de sangre en la cocina, y entonces Felicia, la criada dice que ya tenemos comida para la semana: arroz de rabipelao.

En una ocasión, a esta casa en la Avenida Los Puentes trajeron a papá muy grave desde Las Mercedes de Llano. Lo vi tan flaco y pálido, desmejorado, que lo ayudaron a acostarse en un catre. Mi padre hablaba locuras, llamaba a voces a su mamá, deliraba. Todos creíamos que se iba a morir. Veo a mi madre llevarle toda clase de bebedizos y medicinas caseras. Mi padre no para de hablar como un loco y dice incesantemente: “Clara, esto es la ruina. Hemos quedado en la ruina». Mi madre era muy fuerte y sólo hablaba cuando tenía que decir algo sustantivo. Iba de un lado a otro haciendo oficios. Recuerdo que en mi casa siempre había tremendas complicaciones humanas, y nunca faltaba un enfermo.

Y yo andaba como un vago por todo el pueblo de San Juan de los Morros. Me la pasaba en la calle, el pueblo de San Juan era para mí como el patio de mi casa y deambulaba de extremo a extremo de él de modo que a nadie tenía por qué preocuparle sino me veía en todo el día. Y yo no quería escuchar problemas que era lo que lo había por montones en mi casa. Me iba a ver el río San Juan. Pasaba horas contemplando aquellos hermosos ríos y montañas. Un día me enamoré perdidamente de una muchacha llamada Silvia Mileo, cuya madre era dueña de un abasto (La Coromoto) que quedaba a una cuadra de la Plaza Bolívar. Yo estaba enamorado solo, ella ni se enteraba, y yo regularmente pasaba frente a aquel abasto para ver si en algún momento ella reparaba en mí y se prendaba. Claro, eso era lo que pensaba, que Silvia podía verme y entonces enamorarse así de fácil. Pasaba silbando por aquel abasto, la miraba un poquito y seguía mi camino.

La verdad que mi vida de niño a pesar de que vivía en el Paraíso, en ciertos momentos no fue nada agradable.

Reprobé el tercer grado. Con boleta en mano, me siento en el muro de uno de los puentes que llevan a casa, a considerar qué le podía decir a mi mamá. Lo recuerdo como un golpe muy duro, porque se suponía que yo debía ser un muchacho inteligente y no lo era para nada: Idilia, Adolfo y Alirio era los estudiantes más destacados del pueblo, y yo un carajito que no hacía sino llevar problemas a la casa, y como estudiante era pésimo. Yo estudiaba, como creo haber dicho en la Escuela Aranda, con «los morochos», hijos del sabio José Francisco Torrealba, con quienes siempre me venía caminando hasta mi casa, porque éramos vecinos. La hermosa quinta que tenía el doctor Torrealba quedaba en una cuña entre la Avenida Sucre y la calle Ribas y estaba como hundida en un bosque, y allí cantaban las guacamayas, las guacharacas, los pavorreales, los paujíes… Me parecían los hijos del doctor Torrealba, muchachos de otro mundo, por la sabiduría que irradiaba su padre. Por aquella época mi hermano Adolfo les daba clase a los hijos del doctor Torrealba, y por ese trabajo le pagaban cinco bolívares mensuales. Me contaría luego Adolfo que esos hijos del doctor Torrealba sabían más que él y que el sabio le pagaba aquellos cinco bolívares sabiendo el hambre que nosotros pasábamos. Viviendo en esta casa de la Avenida Los Puentes, yo todas las madrugadas llevaba el maíz que mi madre sancochaba por la noche a un molino que quedaba cerca de la Vuelta de Juan Flores, a unas cinco cuadras de la casa. La gente llegaba de desde la tres de la mañana con enormes ollas a moler maíz. Un día, medio dormido perdí el billete de diez bolívares que me dio mi madre para pagar la molida: aquello fue toda una tragedia. Esa casa donde vivíamos parecía traernos muy mala suerte, porque al frente un carro arrolló a mi hermana Teresita y le fracturó una clavícula. Y viviendo allí un día se presentó la Seguridad Nacional (policía política del Presidente Marcos Pérez Jiménez) y se llevó preso a mi hermano Adolfo, por haberle colocado candados al liceo Roscio en protesta contra dictadura. A mi hermano lo iban a mandar para la cárcel de El Dorado y mi madre no hacía sino llorar desconsoladamente. Ante esta terrible adversidad intervino el tío Francisco, quien firmó una caución responsabilizándose por la conducta de Adolfo en el futuro. Se comprometía a asumir todos los cargos criminales que en su contra se emitieran si volvía a atentar contra el gobierno. Fue larga aquella perorata del tío a toda la familia, y paseando de un lado a otro de la sala decía que aquello de Adolfo era sumamente grave, que le comprometía no sólo su cargo sino la seguridad de su familia y de sus amigos. A mi hermano lo expulsaron del liceo Roscio y se fue para Caracas, donde ya vivía Argenis trabajando en “Librería Pensamiento Vivo”.

