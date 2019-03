Memorias de Michelle Obama se encaminan a récord de ventas

Entornointeligente.com / Becoming, el libro de memorias de Michelle Obama, se encamina a convertirse en la autobiografía más vendida de la historia, según informó ayer la editorial alemana Bertelsmann, que mostró su optimismo ante la posibilidad de que el próximo relato de los dos mandatos presidenciales de su esposo, Barack Obama, también sea un éxito. Los recuerdos de la exprimera dama, por los cuales recibió un anticipo de más de US$ 60 millones de la división Penguin Random House de Bertelsmann, han vendido 10 millones de copias desde que salió en noviembre. Sólo en Estados Unidos, el título rompió récords de ventas al comercializar 1,4 millones de ejemplares en todo el país. “Consideramos que la autobiografía puede convertirse en la más exitosa de la historia”, dijo el presidente ejecutivo de Bertelsmann, Thomas Rabe, en una rueda de prensa en la que informó un alza de 2,8% en los ingresos anuales de la firma. A lo largo de las más de 400 páginas del libro, que en castellano se titula Mi historia, Michelle revela aspectos desconocidos de la familia como el uso de la fertilización in vitro para concebir a sus hijas o la necesidad de recurrir a la terapia de pareja. También habla del daño a su familia que dice fue causado por Donald Trump, al propagar rumores sobre la legitimidad de la presidencia de su esposo al decir que éste no había nacido en el país, sino en África. Las buenas ventas son un espaldarazo a la estrategia de Rabe de apostar a lo grande después de que su editorial compró un 22% de participación en Penguin Random House a Pearson, elevando su cuota a 75%.LINK ORIGINAL: Diario Financiero

