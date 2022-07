Memorias de Britney Spears están listas y solo esperan por el lanzamiento

Entornointeligente.com /

El libro biográfico de la cantante Britney Spears finalmente está listo, fuertes cercanas a la intérprete de Toxic lo confirmaron a TMZ. Pero sus ‘fans’ tendrán que esperar para poder leerlas.

También, las fuentes revelaron que hay un retraso en su lanzamiento debido específicamente a la escasez de insumos.

El círculo cercano a Britney compartió que recientemente terminó sus memorias, las cuales Simon & Schuster se encargará de publicar.

Spears y la compañía revelaron que una fecha tentativa de lanzamiento será en enero de 2024, pero hay una escasez de papel que ha interferido en lo previsto.

La cantante, de 40 años, firmó un contrato de libro con Simon & Schuster en febrero y, según los informes, obtuvo un adelanto de $ 15 millones para el proyecto.

TMZ informó que la artista «recientemente terminó las memorias sucias» y el plan original era lanzarlo en enero, pero eso podría no suceder porque hay una escasez de papel, la cual está causando un retraso en la producción de libros en este momento y no hay indicios de cuándo terminará la escasez, por lo que aún no se ha establecido una fecha de lanzamiento.

La prensa estadounidense se afirma que no hay una fecha clara sobre cuándo se resolverá la escasez, por lo tanto, no hay un día de lanzamiento firme.

De acuerdo a un informe de Publishers Weekly, a principios de este año, explicó un par de factores importantes de la falta de materia prima, ya que hubo un aumento en la demanda de libros durante la pandemia y también una disminución de trabajadores en las plantas de papel, lo que provocó la escasez.

