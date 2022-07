Entornointeligente.com /

La Rockola Humana.

Foto: Alessandro Maradei

Memoria de elefante: La Rockola Humana en Unibar Publicado el 23 de julio de 2022 Escribe Federico Medina en Música 2 minutos de lectura Nicolás Etcheverry Linn, también conocido como Naka, toca este sábado. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Este sábado a las 22.00, Nicolás Etcheverry Linn, también conocido como Naka o como La Rockola Humana, sube al escenario de Unibar (Eduardo Acevedo y Guayabos), Como siempre, vestirá su saco lleno de pins con los nombres de las bandas de rock que más lo representan, en el que cuatro de los redondeles de la lata pinchados forman la palabra punk. En su lista, cuenta con más de 1.500 covers, para ofrecer, a la carta, en cualquier ocasión.

Estudió guitarra con Ruben González: «Cada vez que venía a casa, además de enseñarme el solfeo, le pedía que en un cuaderno que me anotara los acordes de canciones de Los Ramones, Los Beatles, Los Stones y Los Doors. Nunca fue mi intención ser un virtuoso; yo quería cantar y tocar una que sepamos todos», cuenta.

De poco, y a medida que sumaba actuaciones se fue dando cuenta de su talento para recordar muchas canciones. Su primer escenario fue su casa y luego actuó en «fogones, bailes de amigos, cumpleaños y fiestas». Hoy, sigue agrandando el repertorio tanto para La Rockola Humana como para sus bandas tributo: L.A. William Blake Band (The Doors), Tom Bufo (The Clash) y El Pantano Gris (Creedence Clearwater Revival), más la suya propia, Na-K que en este 2022 está cumpliendo 20 años.

Una vez escribió en un papel una definición «en modo poema/poesía» sobre la importancia que la música tiene en su vida. Lo guardó durante años en su billetera hasta que un día se lo regaló a Pedro Dalton quien a cambio le regaló un dibujo: «No me acuerdo que decía ese papel. Pero sé que la música es uno de mis motores principales cada día de mi vida y sé que me acompañará incluso cuando yo ya no esté físicamente en este mundo».

Samantha Navarro en La Floresta El sábado a las 21.00, la cantautora se presenta en Fundación Fans de la Música. (La Floresta, Canelones). Reservas al 099 065 878.

Pop acaramelado Muñe y su banda Los Caramelos, este sábado siguen su gira sin pausa con sus canciones de música electrónica y melancolía rioplatense, siempre al servicio del baile. El artista, también conocido como Muñe Cach promete una «fiesta caramelera» con previa desde la 21.00 y show este sábado a las 22.30 en Inmigrantes (Paullier Guaná). Artista invitado Gabriel Soler. Anticipadas al 099 955 560.

Flores del Plata Desde Buenos Aires llega Yazmina Raies Trío. Con piano, bandoneón y contrabajo este grupo femenino de tango instrumental, que llega «rescata una de las formaciones míticas de la música rioplatense» con un repertorio diverso de tangos, milongas y otros ritmos. El sábado a las 21.00 en Sala Lazaroff (Intercambiador Belloni, 1er piso, Av. 8 de Octubre N° 4849). Entradas a $300 en Tickantel.

Más tango x 2 Este sábado La Colmena (Maldonado 2182) propone «Tango a dúo»: «Un espectáculo que reúne a tres dúos uruguayos que interpretan tango vocal e instrumental con un repertorio que va desde los clásicos a composiciones contemporáneas» Los dúos están compuestos por Gabriela Morgare en voz y Mayra Hernández en piano; Mariana Airaudo en piano y Leo Gasso en bandoneón y Nelson Pino en voz y Sergio Astengo en bandoneón. Entradas $500. Reservas al 2402 7868.

Cumple y candombe Afrograma se presenta este sábado a las 15 en la Casa Afro Uruguaya (Isla de Flores y Minas). El célebre coro, dirigido por Chabela Ramírez «invita a la celebración de su 27 aniversario. Entrada libre.

¿Te interesa la cultura? Suscribite y recibí el newsletter de Cultura en tu email. Suscribite ¿Ya tenés cuenta?

Ingresá Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com