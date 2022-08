Melyssa Pinto y sus tres looks que parecen estar sacados de una pasarela (pero que en realidad son de Primark)

Entornointeligente.com /

Aunque la gran mayoría de personas que aparecen en los realities de televisión acaban perdiendo el interés del público con el paso de los meses , hay excepciones que confirman la regla… y Melyssa Pinto es una de ellas. Lejos de que su fama menguase tras acabar la Isla de las Tentaciones , la catalana ha visto como su carrera profesional se ha decantado hacia las RRSS, convirtiéndose en una de las chicas más seguidas en el panorama español. Sus looks inspiran a sus más de 1,2 millones de seguidores en Instagram y en las últimas horas nos ha dejado con tres total looks que podrían estar firmados por diseñadores de lujo pero que en realidad son de Primark (gran suerte para nosotras).

En Trendencias Melyssa Pinto nos muestra tres estilos de bikini que son tendencia este verano 2022 Un vistazo a… Un look de viernes de Tamara Falcó Lujo parece, low-cost es Dicen que no hay dos sin tres, y es que con los años ese número ha demostrado no ser una multitud. Optando por total looks veraniegos, a todo color y siguiendo las tendencias que priman en la calle, Melyssa Pinto vuelve a hacer alarde de su estilo con muy poco. De este modo, la influencer se convierte en un claro ejemplo de que para ir a la moda no se necesita un gran presupuesto.

Aunque nuestro estilismo favorito viene en forma de cárdigan abierto amarillo y minifalda lila (arriba el color block ), sus bermudas con camiseta gráfica estilo cropped top o bermudas blancas oversize y top halter noventero de color naranja también son una gran opción para los días de verano.

Primark, una de sus firmas favoritas del momento No es la primera vez que Melyssa viste de Primark: con el tiempo su fama la convirtió en embajadora de la marca y desde entonces nos ha mostrado auténticas joyas que se esconden en las colecciones de la firma low-cost -como las piezas con estampado de limones inspirado en Amalfi -.

Ya sea con minifalda estampada , caftán o bikini floral , sus looks siempre se convierten en un must a tener en cuenta.

Fotos | Instagram @melyssapiinto

